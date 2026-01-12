Economía.- El déficit provisional del sistema eléctrico se sitúa en 1.763 millones a octubre

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.762,91 millones de euros en la décima liquidación, correspondiente al mes de octubre.

En concreto, el total de ingresos fue de 10.252,02 millones de euros y los costes fueron de 12.014,93 millones de euros, informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este mes se produjeron desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por lo que la liquidación acumulada con cargo al sector eléctrico se vio afectada por un coeficiente de cobertura de 82,7%. Por su parte, la demanda en consumo ascendió a 176.161 gigavatios hora (GWh).

La liquidación supuso un total de 3.795,66 millones de euros desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2025. De estos, 3.754,92 millones de euros se pagaron con cargo al sector eléctrico, mientras que 40,74 millones de euros lo fueron con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que correspondieron al 50% de la retribución específica de instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares.

Asimismo, en el mes se produjeron desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por lo que la liquidación acumulada con cargo al sector eléctrico se vio afectada por un coeficiente de cobertura de 82,7% y la cantidad a pagar a cuenta a los productores ascendió a 382,81 millones de euros.

Para el pago de la parte correspondiente a las instalaciones en territorios no peninsulares, a cierre de esta liquidación se recibieron ingresos del Tesoro Público que permitieron abonar el 100% de esta partida, siendo la cantidad 7,43 millones de euros.

SECTOR GASISTA.

En lo que respecta al sector gasista, el total de ingresos liquidables declarados en la liquidación decimotercera, que supone el periodo de liquidación comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el pasado 31 de octubre, ascendió a 1.994,56 millones de euros, un 10,6% inferiores a los declarados en el periodo comparable del ejercicio anterior.

Los ingresos liquidables por cargos del sistema fueron de 14,95 millones de euros, los de almacenamientos subterráneos ascendieron a 96,8 millones de euros, los de redes locales a 1.414,68 millones de euros, los de red de transporte troncal a 408,4 millones de euros y los de plantas de GNL a 29,83 millones de euros.

Estos ingresos hicieron frente a las retribuciones reconocidas y otros saldos deudores. En total, se registraron desvíos por cargos del sistema de +1,62 millones de euros, por almacenamientos subterráneos de +10,52 millones de euros, por redes locales de -61,14 millones de euros, por red de transporte troncal de +125,20 millones de euros y por planta de GNL de +133,81 millones de euros.

Mientras, la demanda de gas en el año de gas 2025 facturada hasta el pasado 31 de octubre ascendió a 311,6 teravatios hora (TWh). Esta cantidad fue 18,9 TWh superior a la del mismo periodo de 2024.

Adicionalmente, las exportaciones de gas natural por gasoducto fueron de 27,2 TWh, el gas trasvasado desde las plantas de regasificación a buques fue de 12,8 TWh y el gas cargado en cisternas fue de 10,9 TWh. En total, la energía de salida del sistema gasista en el periodo de liquidación fue de 362,6 TWh.