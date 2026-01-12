Economía/Empresas.- Abercrombie & Fitch apunta a un desplome en Bolsa tras revisar sus previsiones anuales

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La cadena textil estadounidense Abercrombie & Fitch apunta este lunes a una caída en Bolsa de más del 17% tras haber revisado sus previsiones para el conjunto del año fiscal 2025.

En este sentido, su cotización preapertura en la Bolsa de Nueva York cedía sobre las 15.20 hora peninsular española un 17,75%, hasta los 102,71 dólares (87,92 euros). El pasado viernes ya cerró con un retroceso del 3,84%.

La multinacional ha ajustado sus estimaciones para 2025, ejercicio para el que anticipa ahora que las ventas netas crezcan, al menos, un 6% frente al rango inicial del 6% al 7%, mientras que el margen operativo quedará alrededor del 13% desde la horquilla previa del 13% al 13,5%.

Abercrombie & Fitch ha cuantificado en unos 90 millones de dólares (77 millones de euros) el coste total que tendrán sobre sus cuentas los aranceles decretados por el Gobierno de Donald Trump. Esto equivale a 170 puntos básicos en las ventas.

Asimismo, los ingresos netos para el cuarto trimestre avanzarán cerca de un 5% después de plantear un rango del 4% al 6%. Sin embargo, el margen operativo sigue inalterado y cercano al 14%.