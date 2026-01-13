Economía/Empresas.- Aena bate récord histórico en 2025 con 384,8 millones de pasajeros, un 4,2% más

MADRID/ Los aeropuertos españoles gestionaron 321,6 millones de pasajeros en 2025, casi un 4% más

El Grupo Aena cerró el ejercicio 2025 con un máximo histórico de 384,8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a las cifras del año anterior, según los datos publicados este martes por la compañía española.

Este crecimiento se vio impulsado por la operativa en España, donde los aeropuertos de la red nacional gestionaron un total de 321,6 millones de viajeros, un 3,9% más que en 2024.

En términos de actividad operativa, el gestor aeroportuario coordinó más de 3,2 millones de movimientos de aeronaves en todos sus centros, mientras que el volumen de carga transportada alcanzó un hito relevante al superar el millón y medio de toneladas.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384,83 millones, un 4,2% más que en el año 2024; gestionaron 3,27 millones de movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 1,53 millones de toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena un total de 27,92 millones de pasajeros (un 3,7% más que en el último mes de 2024); se registraron 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%); y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más que en diciembre de 2024.

Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron 2025 con 321,58 millones de pasajeros, un 3,9% más que en 2024; gestionaron 2,69 millones de movimientos de aeronaves, un 4,1% más que en 2024; y transportaron 1,37 millones de toneladas de mercancía, un 7,2% más que el año anterior.

En diciembre de 2025, por los aeropuertos de Aena en España han pasado 22,44 millones de viajeros (un 3,4% más que en el mismo mes de 2024); se operaron 191.763 movimientos de aeronaves (+1,5%) y se transportaron 123.153 toneladas de mercancía, un 10,9% más que en diciembre de 2024.

BARAJAS CRECE UN 3% Y EL PRAT UN 4,4%.

En España, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en 2025 con 68,17 millones, lo que representa un crecimiento del 3% frente a 2024.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 57,48 millones (+4,4% respecto a 2024); Palma de Mallorca, con 33,80 millones de pasajeros (+1,5%); Málaga Costa del Sol, con 26,76 millones (+7,4%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 19,95 millones (+8,5%); Gran Canaria, con 15,82 millones (+4%); Tenerife Sur, con 13,96 millones (+1,7%) y Valencia, con 11,84 millones de pasajeros, lo que supone un 9,6% más que en 2024.

En 2025 se ha batido récord de pasajeros en el conjunto de la red de Aena y en 23 infraestructuras: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Gran Canaria, Tenerife Sur, Valencia, Sevilla, Ibiza, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Fuerteventura, Menorca, Asturias, La Palma, Melilla, La Gomera, Badajoz, Córdoba, Son Bonet y el Helipuerto de Ceuta.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en 2025 fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 430.616 (+2,5% respecto a 2024), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 360.786 vuelos (+3,7%); Palma de Mallorca, con 246.486 (+1,4%); Málaga-Costa del Sol, con 186.990 (+6,9%); Gran Canaria, con 142.884 (+1,7%) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 126.081 aterrizajes y despegues (+8,4%).

Según el gestor aeroportuario español 2025 fue el año con más operaciones en el conjunto de la red de Aena en España y en 19 aeropuertos: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Gran Canaria, Tenerife Sur, Sevilla, Ibiza, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Fuerteventura, Menorca, La Palma, Federico García Lorca Granada-Jaén, Melilla, El Hierro, La Gomera, Logroño y Son Bonet.

RÉCORD TAMBIÉN EN MERCANCÍAS.

En 2025 también se batió récord de mercancías transportadas en la red de Aena. El aeropuerto que gestionó un mayor volumen de carga fue Adolfo Suárez Madrid- Barajas, con 840.331 toneladas, un 9,6% más con respecto a 2024.

Esto supone el año con más tráfico de mercancía total comercial de la historia de la infraestructura madrileña, al igual que el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 200.741 toneladas (+10,5%), que también ha registrado récord histórico de carga.

Les siguen los aeropuertos de Zaragoza, con 182.886 toneladas (+0,8%), y Vitoria, con 69.035 toneladas (-2,1%).

Tras dar a conocer estos resultados récord Aena aseguró que ya está ultimando el diseño de los planes de inversión que requerirán los aeropuertos de España los próximos años, "con el fin de garantizar, como ha hecho siempre, la capacidad necesaria para su buen funcionamiento".

En su opinión, los récords de tráfico de los últimos años son una "muestra clara de esa necesidad" y de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras, que tendrán que adaptarse a la capacidad disponible y a los "ambiciosos proyectos de ampliación y remodelación".

BUEN DESEMPEÑO DE AENA EN BRASIL

Fuera de España, los 17 aeropuertos de Aena Brasil han alcanzado, durante el 2025, 45,68 millones de pasajeros, un 5,3% más que en 2024. Se operaron 448.681 movimientos de aeronaves, lo que significa un descenso del 6,7% con respecto al año pasado, y se transportaron 133.972 toneladas de mercancía, un 20,9% más comparado con el año anterior.

El grupo de seis aeropuertos de ANB (Aeroportos do Nordeste do Brasil) cerró el año 2025 con 16,83 millones de pasajeros (+5,7%). El Aeropuerto de Recife alcanzó 9,93 millones de pasajeros (+3,6%). Se operaron 151.703 vuelos (-4,3%), de los que Recife gestionó 84.350 (-7,6%). Y se gestionaron 70.878 toneladas de mercancía (+20,5%), de las que 55.780 correspondieron al aeropuerto recifense (+15,8%).

Por su parte el grupo de once aeropuertos de BOAB ( Bloco dos Onze Aeroporto do Brasil) registró, en 2025, 28,85 millones de pasajeros (+5,1% con respecto a 2024), operaron 296.978 vuelos (-7,9%) y transportaron 63.095 toneladas de mercancía (+21,3%).

Dentro de estos once aeropuertos, destaca el de Congonhas en São Paulo con 24,49 millones de viajeros (+5,9%), con 214.951 vuelos atendidos (-8,4%) y 55.230 toneladas de mercancía, un 29,7% más que en el año anterior.

En diciembre de 2025 han pasado por los aeropuertos de Aena en Brasil un total de 4,13 millones de viajeros (+5,1% con respecto a diciembre de 2024); se registraron 38.559 operaciones (-4,4%); y se transportaron 12.911 toneladas de mercancía, un 12% más que en el mismo mes de 2024.

Por lo que se refiere al aeropuerto de Londres-Luton a lo largo del pasado año 2025, registró un total de 17,56 millones de pasajeros, un 4,9% más que en 2024. Se operaron 134.769 movimientos de aeronaves (+2,1%) y se transportaron 27.534 toneladas de mercancía (4), un 10,2% menos que en el año anterior.

En diciembre de 2025, se han registrado 1,3 millones de viajeros (+4,8%), se gestionaron 10.434 movimientos de aeronaves (+2,3%) y se transportaron 1.172 toneladas de mercancía (-43,3%).