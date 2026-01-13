Economía/Empresas.- Nordex aumentó un 22,5% su producción de aerogeneradores en 2025 a un precio un 1% superior

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Nordex, el fabricante alemán de aerogeneradores participado por Acciona, recibió pedidos para fabricar turbinas eólicas equivalentes a una capacidad de 10,2 gigavatios (GW) en 2025, lo que supone un incremento del 22,5% respecto al año anterior.

Según el avance de resultados publicado por la compañía, el precio medio de cada megavatio (MW) subió un 1,1% en el último año, hasta los 0,91 euros, por lo que los ingresos derivados de su actividad principal --la fabricación de turbinas-- ascendieron a 9.295 millones de euros, frente a los 7.502 millones de 2024, un 24% más.

En el último trimestre del año recibió pedidos por un total de 3,2 GW, lo que representa un avance del 9,2%, por debajo del crecimiento medio anual del 22,5%, ya que el trimestre comparable de 2024 fue especialmente intenso.

En número total de unidades, Nordex recibió un total de pedidos de 577 turbinas eólicas entre octubre y diciembre en 12 países, destacando principalmente Alemania, Canadá y Francia.

"Tras un sólido año de recepción de pedidos en 2024, continuamos con este fuerte impulso en 2025, lo que subraya la solidez de nuestra cartera de productos y las relaciones con los clientes", ha señalado su consejero delegado, José Luis Blanco.

La compañía también defiende que el ligero incremento en el precio medio de venta está impulsado principalmente por su diversificación regional y el alcance de sus proyectos.