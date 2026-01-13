Economía/Empresas.- Pangea alcanza un récord de ventas de 100 millones en 2025 y prevé facturar un 50% más en 2026

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Pangea The Travel Store batió récord de facturación en 2025, su décimo aniversario, al superar los 100 millones de euros, un 50% más que con respecto al año anterior, impulsado por la apertura de nuevos puntos de venta, la captación de talento y la apuesta por la innovación tecnológica, según un comunicado.

En línea con su plan estratégico, la compañía ha incorporado a 54 nuevos profesionales en 2025, avanzando en el objetivo de sumar más de 200 asesores hasta 2029, además de registrar un incremento de más del 70% en peticiones de viajes.

Para el consejero delegado, David Hernánez, 2025 ha sido un año de "transformación y consolidación" para Pangea. "Hemos demostrado que la apuesta por el talento, la tecnología y la cercanía con nuestros clientes son la clave para liderar el sector de los viajes personalizados", ha añadido.

Actualmente, la compañía cuenta con 27 puntos de venta en España --siete tiendas propias y 20 agencias asociadas-- y ha reforzado su presencia internacional con dos tiendas en Ciudad de México y tres agencias asociadas en proceso de 'onboarding'.

De cara a 2026, Pangea prevé alcanzar un presupuesto de 150 millones de euros, lo que supone mantener un crecimiento superior al 50%, gracias al crecimiento orgánico y la apertura de nuevas tiendas y franquicias en España, junto con la expansión en nuevos mercados estratégicos en América Latina, Estados Unidos y Portugal.

En recientes declaraciones a Europa Press, el CEO afirmó que el siguiente "gran paso" de la compañía en España es alcanzar las 90 franquicias y abrir 10 tiendas propias en todas las ciudades con más de 40.000 habitantes.

Sobre México, el objetivo es contar con una tienda de viajes en cada ciudad, con exclusividad para desarrollar el negocio omnicanal y posicionarse como la mejor agencia local en cada destino.

Pangea, además, ha destacado que seguirá apostando por la innovación tecnológica, con la evolución de su plataforma Quadrant, mientras que también impulsará la comunidad BePANGEA, con el lanzamiento del concepto Explorers.

Por otro lado, y en el marco de Fitur 2026, Pangea celebrará el segundo aniversario de Premium Partner. A cierre de 2025, 20 agencias se han incorporado a este modelo que, según la firma, proporciona incrementos medios del margen del 95%.

"Agencias que partían de cero han alcanzado en solo un ejercicio cifras propias de agencias con más de 20 años de trayectoria, con un 35% de crecimiento en ventas en el primer año y un incremento del 40% en el ticket medio", ha resaltado al respecto.