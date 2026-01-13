Economía/Empresas.- Paradores lanza su campaña de invierno con tarifas desde 80 euros en 52 establecimientos de su red

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Paradores ha puesto en marcha este martes su campaña promocional de invierno, ofreciendo habitaciones desde 80 euros en una selección de 52 paradores.

La oferta, diseñada para incentivar la demanda en el primer trimestre del año, permite realizar reservas desde hoy y hasta el próximo 20 de enero, para estancias comprendidas entre el 13 de enero y el 27 de marzo de 2026.

La promoción incluye un descuento adicional del 15% en el desayuno siempre que se contrate en el momento de realizar la reserva. Según ha detallado la compañía, las reservas bajo esta tarifa especial están sujetas a condiciones de pago anticipado, por lo que no permiten modificaciones, cancelaciones ni reembolsos.

El proceso de compra está habilitado a través de su web oficial, su centro de atención al cliente y agencias de viajes.

IDENTIDAD VISUAL DE ÓSCAR LLORENS

Para la imagen de esta campaña, Paradores ha vuelto a colaborar con el artista e ilustrador Óscar Llorens, quien ha creado una obra de corte fantástico inspirada en la Sierra de Gredos.

La ilustración presenta al Parador como un refugio de alta montaña y busca transmitir valores de calma, conexión con la naturaleza y la experiencia de viaje sin prisas característica de la estación invernal.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la cadena pública para potenciar el turismo de proximidad y la desestacionalización, poniendo en valor su red de edificios históricos y entornos naturales durante la temporada baja.