Economía/Empresas.- Primafrio abre un centro logístico propio en Vilanova de la Barca (Lleida)

El operador logístico especializado en productos hortofrutícolas a temperatura controlada Primafrio ha puesto en marcha un nuevo centro logístico en Vilanova de la Barca (Lleida) para productos hortofrutícolas a temperatura controlada, informa en un comunicado este martes.

El centro logístico ocupa una parcela de 15.000 metros cuadrados, dispone de oficinas e incluye un almacén frigorífico de 1.500 metros cuadrados diseñado para la realización de operaciones de cross-docking, grupaje y consolidación de mercancías a temperatura controlada con destino a Europa.

Cuenta con 10 muelles de carga e incorpora espacios habilitados para los conductores y empleados, garantizando un entorno operativo "moderno y confortable".

El centro da cobertura a las otras regiones de la península, destacando la exportación de mercancías hacia Europa, con dos rutas principales hacia Reino Unido y Benelux, y hacia Alemania Austria e Italia.

El director general de Grupo Primafrio, José Esteban Conesa, ha explicado que la ubicación del nuevo centro les permite "estar aún más cerca de las zonas de producción hortofrutícola y ofrecer a nuestros clientes un servicio ágil y de máxima calidad".