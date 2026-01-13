Economía/Empresas.- Primafrio abre un centro logístico propio en Vilanova de la Barca (Lleida)

EN GALICIA EL DOBLE
La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según Consumo
LLEIDA/ LLEIDA, 13 (EUROPA PRESS)
El operador logístico especializado en productos hortofrutícolas a temperatura controlada Primafrio ha puesto en marcha un nuevo centro logístico en Vilanova de la Barca (Lleida) para productos hortofrutícolas a temperatura controlada, informa en un comunicado este martes.
El centro logístico ocupa una parcela de 15.000 metros cuadrados, dispone de oficinas e incluye un almacén frigorífico de 1.500 metros cuadrados diseñado para la realización de operaciones de cross-docking, grupaje y consolidación de mercancías a temperatura controlada con destino a Europa.
Cuenta con 10 muelles de carga e incorpora espacios habilitados para los conductores y empleados, garantizando un entorno operativo "moderno y confortable".
El centro da cobertura a las otras regiones de la península, destacando la exportación de mercancías hacia Europa, con dos rutas principales hacia Reino Unido y Benelux, y hacia Alemania Austria e Italia.
El director general de Grupo Primafrio, José Esteban Conesa, ha explicado que la ubicación del nuevo centro les permite "estar aún más cerca de las zonas de producción hortofrutícola y ofrecer a nuestros clientes un servicio ágil y de máxima calidad".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EN GALICIA EL DOBLE
La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según Consumo
Lo último
CONVOCA AL CONSELLO AGRARIO
Medio Rural pone fecha a la reunión con los tractoristas de Ourense: será este miércoles
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes, 13 de enero