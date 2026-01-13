Economía/Empresas.- Re-Viste lanza un portal de contratación para el sector textil y del calzado

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Re-Viste, 'scrap' formada por empresas como Decathlon, El Corte Inglés, H&M, Inditex, Primark o Tendam, entre otras, ha lanzado un portal de contratación para el sector textil y del calzado, según informa en un comunicado.

En concreto, esta iniciativa se enmarca en la implantación progresiva de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el sector textil y del calzado y en la necesidad de articular relaciones operativas transparentes con múltiples operadores y proveedores.

A través de esta plataforma, empresas, operadores y proveedores a Re-Viste podrán consultar de forma abierta las oportunidades de colaboración, participar en procedimientos de licitación y gestionar sus propuestas de manera digital, bajo un marco común que refuerza la transparencia y la trazabilidad de los procesos.

Con esta herramienta, Re-Viste avanza en la construcción de un sistema abierto, transparente, en un marco digital alineado con las buenas prácticas de gobernanza, capaz de dar respuesta a los retos técnicos, logísticos y organizativos del sector.