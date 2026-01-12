Economía/Energía.- Seguridad Nacional confía en que la nueva Estrategia de Seguridad Energética esté "pronto"

MADRID/ Descarta por completo que un ciberataque estuviera tras la causa del apagón

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez Hurtado, ha asegurado que se está trabajando en la actualización de la Estrategia de Seguridad Energética y ha mostrado su confianza en que esté "pronto".

En su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón del pasado 28 de abril, Gutiérrez ha indicado que en 2024 ya hubo un borrador sobre el que se ha venido trabajando y que, una vez esté preparado, se presentará a las comunidades autónomas y expertos independientes para que puedan participar sobre él.

La actual Estrategia de Seguridad Energética, que depende del plan de Estrategia de Seguridad Nacional, data de hace más de una década -en 2015- y se considera que ha quedado obsoleta.

No obstante, la directora de Seguridad Nacional ha defendido que ese día existía "un plan ante riesgos eléctricos" y que los tiempos de respuesta ante el apagón eléctrico "fueron los adecuados".

Por otra parte, Gutiérrez, a preguntas de los senadores de PP y Vox, ha descartado por completo que el apagón hubiera podido deberse a un ciberataque, a pesar de que inicialmente se llegó a manejar esa posibilidad.

"Cuando se inicia el análisis de una situación como la que ocurrió el día 28 de abril, de la complejidad que es, no se puede descartar nada inicialmente", ha señalado, para añadir que los informes sobre el cero eléctrico han dejado ya claro que "no hay evidencias" sobre un ciberataque.

Asimismo, la directora de Seguridad Nacional ha asegurado que se quiere "fortalecer" y "potenciar" los centros de crisis de los distintos Ministerios, especialmente en el tema de autonomía en caso de fallo del sistema eléctrico.

Además, ha manifestado que, dentro del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que es el encargado en esta materia, se están tomando las medidas que se consideren esenciales para proteger estas infraestructuras.

TRABAJANDO CON TODAS LAS LECCIONES APRENDIDAS.

"Ahora mismo se está trabajando con todas las lecciones aprendidas. Todas las medidas que ya se han tomado y todas las medidas que están en curso van encaminadas, por un lado, a que no se vuelva a producir un incidente como el que se ha producido y también, en otros casos, a reforzar los sistemas que ya estaban funcionando o que funcionaron, pero a reforzarlos o a mejorarlos cuando sea posible", ha apuntado.

Asimismo, en materia de telecomunicaciones, la directora de Seguridad Nacional ha recordado que Transformación Digital está trabajando en una normativa "para mejorar y para impulsar la autonomía de las telecomunicaciones en caso de un fallo de suministro eléctrico". "Es una de las cosas en las que se está trabajando porque, efectivamente, las comunicaciones son muy importantes", ha afirmado.

NO TENÍA CONOCIMIENTO PREVIO DE QUE ALGO ASÍ PUDIERA SUCEDER.

Por otra parte, Gutiérrez ha añadido que no tenía conocimiento previo de "que se pudiese producirse una crisis de suministro eléctrico" y ha considerado que el incidente fue totalmente "inédito" y por unas causas de "carácter multifactorial", como han recogido los diversos informes sobre el cero eléctrico.

"No se tenía conocimiento de que algo así pudiese suceder, de un problema de esta magnitud. Los expertos ya han dicho que no había sucedido nunca un cero energético como el que tuvimos en España ni estaba documentado", ha aseverado sobre el apagón.