Economía.- ERC exige al Gobierno solucionar los "graves retrasos" en la entrega de nuevos trenes

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz Transportes de Esquerra Republicana (ERC) en la Comisión de Transportes del Congreso, Inés Granollers, ha exigido al Gobierno una solución ante los "graves retrasos" en la entrega de nuevas unidades de trenes, que en algunos casos acumulan hasta cuatro años de demora.

Granollers ha registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para exigir explicaciones, responsabilidades y soluciones urgentes sobre este asunto que, según expone, está agravando el "colapso ferroviario" en Cataluña.

La diputada esgrime que los encargos previstos entre 2021 y 2024 no han llegado y que, en el mejor de los casos, "no lo harán hasta 2026 o 2027", afectando a Rodalies, media distancia, ancho métrico y alta velocidad. "Algunos trenes continúan en fase de pruebas, otros están fabricados pero no entregados y decenas aún no tienen una fecha concreta", ha lamentado.

Granollers también ha subrayado que estos incumplimientos se producen en un contexto en el que los servicios de Rodalies han aumentado un 3,9% hasta junio de 2025, y la alta velocidad y la larga distancia registraron récords de pasajeros durante el verano de 2024, tensionando especialmente la red en horas punta y periodos vacacionales.

Ante esta situación, la diputada ha solicitado al Gobierno que aclare el estado real de las entregas, detalle los nuevos calendarios, explique qué medidas está adoptando para minimizar el impacto de los retrasos y concrete si se han aplicado sanciones a las empresas adjudicatarias por incumplimiento contractual.

"La falta de inversión sostenida y el incumplimiento sistemático de los plazos están deteriorando un servicio público esencial para mucha gente en Cataluña", ha advertido la diputada, que incide en que el Gobierno "debe dar explicaciones, asumir responsabilidades y garantizar un sistema ferroviario fiable, modernizado y a la altura de la demanda actual".