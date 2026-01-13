Economía.- Estados Unidos invertirá casi 860 millones en la nueva filial de motores para misiles de L3Harris

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Estados Unidos invertirá 1.000 millones de dólares (en torno a 860 millones de euros) en la nueva filial de motores para misiles de la compañía norteamericana de defensa L3Harris, denominada 'Soluciones de Misiles', según han informado ambas partes en sendos comunicados.

La inversión se canalizará a través del Departamento de Guerra estadounidense, que adquirirá acciones preferentes convertibles en capital común de la nueva empresa.

No obstante, L3Harris conservará una participación mayoritaria de 'Soluciones de Misiles', una filial con la que la compañía prevé generar un "valor significativo" para sus accionistas.

"Esta alianza posiciona al Departamento de Guerra y a L3Harris para negociar acuerdos marco plurianuales de adquisición de motores de misiles, vitales para diversas municiones críticas, a la espera de la autorización y las asignaciones del Congreso", ha subrayado el organismo estadounidense en un comunicado.

Se prevé que en el segundo semestre de 2026 se pondrá en marcha una oferta pública inicial que brindará al Gobierno estadounidense la oportunidad de "beneficiarse de este marco de inversión único", con el que el país norteamericano ampliará su capacidad de producción de un elemento "crítico para la seguridad nacional y la base industrial de municiones".

"Desde la adquisición de Aerojet Rocketdyne, L3Harris ha invertido significativamente para transformar y expandir sus operaciones de producción y, recientemente, creó el negocio de 'Soluciones de Misiles', que combina todos los aspectos de sus capacidades en apoyo a sistemas de misiles ofensivos y defensivos", ha detallado por su parte la compañía estadounidense.

"La inversión del Departamento de Guerra, junto con la demanda sostenida a largo plazo, impulsará la rápida expansión de la capacidad de 'Soluciones de Misiles' para los programas de misiles críticos del Departamento de Guerra, como el PAC-3, el THAAD, el Tomahawk y el Standard Missile", ha añadido.

En este contexto, el presidente y consejero delegado de L3Harris, Christopher Kubasik, ha opinado que esta nueva empresa será un "socio clave" para "disuadir y derrotar a los adversarios de Estados Unidos".