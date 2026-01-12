Economía.- EthiFinance Ratings asigna a Ence una calificación 'BBB-' con perspectiva 'Evolving'

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

EthiFinance Ratings ha asignado una calificación crediticia de 'BBB-' con tendencia 'Evolving' al grupo papelero Ence, según ha informado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, dicha calificación, la primera que recibe Ence de la esta agencia, está apoyada por varios factores, entre los que destaca que los sectores donde opera (celulosa y energías renovables) están caracterizados por unas positivas rentabilidades así como unas elevadas barreras de entrada y favorables perspectivas de crecimiento.

Asimismo, EthiFinance ha asegurado que existen "sólidas ventajas competitivas" presentadas en el mercado que sitúan al grupo como "líder en la producción de celulosa de fibra corta a nivel europeo y también referente en España para la vertiente de generación de energía renovable a partir de biomasa".

DIVERSIFICACIÓN TANTO GEOGRÁFICA COMO OPERATIVA

Igualmente, influye su positiva diversificación tanto geográfica (con presencia destacada en Europa) como operativa (celulosa y energías renovables), así como su accionariado y 'management' estables que impulsan la ejecución de la estrategia de crecimiento del grupo hacia productos de mayor valor añadido y con niveles de rentabilidad más elevados.

Además, la agencia ha valorado las favorables políticas de medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) desarrolladas por Ence al igual que sus niveles controlados de apalancamiento para ambos negocios y "holgada posición de liquidez".

No obstante, EthiFinance ha explicado que la calificación se encuentra limitada por una elevada volatilidad y exposición al precio de la celulosa, que impacta en variaciones notables de los niveles de rentabilidad y una mayor sensibilidad en los niveles de apalancamiento en función de la fase del ciclo en la que se encuentre el mercado.

También se ve lastrada la calificación de la papelera por su relativa concentración de clientes, ya que el 'top 5' representaba el 23,4% del negocio para 2024), así como por la cobertura de intereses penalizada por el entorno de tipos de interés más elevados en la economía.

Por otra parte, en cuanto a la tendencia 'Evolving', la agencia ha detallado que se justifica porque Ence se encuentra desarrollando un plan de expansión y mejora de la competitividad para sus dos segmentos de negocio principales, celulosa y energías renovables, lo que podría dotarle de un mayor impulso a su perfil de negocio y financiero, pero se requiere de "un mayor avance y consolidación".

"Desde Ethifinance Ratings consideramos que este plan es realista y alcanzable por el grupo en base a la información dispuesta, siendo importante el ritmo de ejecución y amplitud de desarrollo del citado plan, ya que una mayor rapidez o retrasos significativos en el mismo, podrían afectarle en el 'rating', aspecto por el que se sitúa la tendencia en Evolving", señalan desde la entidad.