Economía/Finanzas.- (AMP) BBVA prevé generar 49.000 millones de capital hasta 2028 para crecer y remunerar al accionista

MADRID/ VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha adelantado que el banco prevé generar 49.000 millones de euros de capital de "máxima calidad" entre 2025 y 2028, destinados a financiar el crecimiento orgánico y la remuneración al accionista.

En una entrevista publicada en la web corporativa de BBVA, Torres ha hecho balance de 2025, que define como un año "magnífico" que coloca a la entidad en su "mejor momento", y ha avanzado las perspectivas para 2026.

En concreto, el presidente de la entidad ha explicado que prevé generar 49.000 millones de euros de capital de máxima calidad (CET1) entre 2025 y 2028, incluyendo el exceso de capital al inicio del periodo.

De esa cifra, estima destinar 13.000 millones a financiar el crecimiento orgánico en sus principales mercados y 36.000 millones a la remuneración al accionista.

"Tenemos el firme compromiso de devolver a nuestros accionistas, de manera disciplinada, todo el capital excedentario por encima del 12%", ha afirmado Torres, quien ha añadido que el rango objetivo de capital de BBVA se sitúa entre el 11,5% y el 12%.

En este sentido, el primer espada del banco ha recordado que la entidad ha acelerado en los últimos meses de 2025 "de manera notable" la remuneración al al accionista.

Esto incluye el pago de un dividendo a cuenta de 1.800 millones de euros (0,32 euros por acción, el más alto de su historia), la ejecución de una recompra de acciones cercana a 1.000 millones como parte de la remuneración ordinaria al accionista y la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones extraordinario de cerca de 4.000 millones de euros, cuyo primer tramo de 1.500 millones de euros se encuentra actualmente en ejecución.

RÉCORD HISTÓRICO BURSÁTIL

Además, el presidente del banco ha destacado durante la entrevista que la capitalización bursátil ha alcanzado "un récord histórico de 115.000 millones de euros", tras lograr una revalorización en Bolsa del 112%, lo que le ha permitido alcanzar un retorno total al accionista del 124%, incluyendo dividendos.

Preguntado por las perspectivas del banco para sus mercados en 2026, y tras mencionar de manera tangencial el desenlace de la OPA fallida sobre Sabadell, Torres ha subrayado que espera seguir creciendo en todos los países y líneas de negocio.

En específico, ha comentado que en España prevé un crecimiento superior al de sus competidores, especialmente en los segmentos más rentables, como consumo y empresas, mientras que en Europ espera que la apuesta digital del banco en Italia y Alemania continúe ganando tracción.

Para México, el directivo también contempla buenas perspectivas, puesto que prevé que el crédito siga creciendo por encima del PIB, impulsado por la fortaleza estructural del país y su bajo nivel de bancarización. Además, espera avances en Turquía gracias a la progresiva normalización macroeconómica, lo que permitirá "una mayor contribución a los resultados del grupo" de este negocio.

Por último, sobre América del Sur (donde opera, entre otros países, en Venezuela, Torres cree que es una región con "buenas perspectivas" de crecimiento del sector bancario.

En este contexto, el directivo identifica dos grandes palancas de crecimiento: la financiación sostenible y el segmento de empresas. "El ciclo de inversión en sostenibilidad es imparable", ha subrayado, que ha cifrado en 700.000 millones de euros el objetivo de canalización sostenible entre 2025 y 2029. Asimismo, el directivo prevé un fuerte impulso en su actividad con empresas, especialmente para la banca de inversión, donde ya está "creciendo mucho".

Además, el primer ejecutivo de BBVA ha reafirmado la ambición de su entidad de liderar la banca en la era de la inteligencia artificial (IA). "La inteligencia artificial es una realidad que cambia cómo tomamos decisiones, cómo trabajamos, cómo vivimos", ha afirmado Carlos Torres al respecto.

En este ámbito, el banco está desplegando una hoja de ruta con ocho iniciativas estratégicas, entre ellas, el desarrollo de Blue, un asistente virtual personalizado disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana para para cada cliente; el banquero IA, que apoyará la labor diaria de los gestores; soluciones de IA aplicadas a riesgos, procesos operativos y desarrollo de software; y Alter Ego, un asistente inteligente que acompañará a cada empleado en su trabajo.

Torres ha recordado que, finales de 2025, selló una alianza estratégica con OpenAI, que está acelerando la implantación de estas soluciones.

En su reflexión final, el primer ejecutivo del banco ha resumido el año 2025 como "un gran comienzo a nuestro plan estratégico centrado en el cliente". En 2026, BBVA va a continuar "avanzando a pasos de gigante, innovando y mejorando la vida de las personas", ha concluido.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: BBVA contará con 49.000 millones de capital de máxima calidad en el nuevo ciclo estratégico

Duración: 09:40

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=1041969&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiIxMjg3IiwiZXhwIjoxNzY4NDcyNjM3LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.2Rl76ObwXxtO80lYWdxVjwcFIc4j_o-3IUuxkMPsKcU

---------------------