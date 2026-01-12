Economía/Finanzas.- (AMP) CaixaBank y Sabadell colocan 1.750 millones de deuda en el arranque de 2026

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

CaixaBank y Banco Sabadell han colocado 1.750 millones de euros en los mercados de deuda en el arranque de 2026, de acuerdo con dos 'deals' que se han cerrado este mismo lunes.

El banco liderado por Gonzalo Gortázar ha colocado 1.250 millones de euros en un bono senior no preferente con un plazo de vencimiento de 11 años.

La emisión partía con un precio de 140 puntos básicos sobre el 'mid swap', pero finalmente ha cerrado en un diferencial de 108 puntos tras recibir demanda por parte de los inversores de 6.500 millones de euros. Esto supone el mayor libro de órdenes logrado por CaixaBank en una operación senior en euros en su historia.

El cupón anual de este papel será de un 3,875%. Además de CaixaBank, han participado como colocadores Citi, Société Générale, UBS y Unicredit.

Paralelamente a la emisión del bono senior, CaixaBank ha lanzado una oferta de recompra por la totalidad de la emisión del bono Senior No Preferente de 1.250 millones de euros al 1,375% que vence en junio de este año a un precio fijo de 99,70%. El objetivo de la oferta es gestionar de forma activa la estructura de pasivos de la entidad, optimizando el stock de instrumentos MREL.

La oferta de compra cuenta con la autorización previa de la Junta Única de Resolución, es completamente voluntaria y estará abierta a los bonistas que deseen vender sus bonos al precio indicado. El calendario de la operación establece como fecha límite el próximo lunes 19 de enero para aquellos tenedores que quieran acogerse a la oferta. Los resultados se harán públicos el martes 20 de enero y el ejercicio de recompra se liquidará el miércoles 21 de enero.

Por otro lado, Banco Sabadell ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias por 500 millones de euros y un plazo de vencimiento de siete años.

El precio ha cerrado en un diferencial de 28 puntos básicos sobre el 'mid swap', diez puntos menos que el precio inicial, tras haber registrado una demanda de 4.850 millones de euros.

Las entidades colocadoras en esta emisión, además de Sabadell, han sido Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander y Unicredit.

Mapfre también había acudido a los mercados este lunes con una emisión de dos bonos de 500 millones de euros cada uno. Sin embargo, el 'road show' ante accionistas ha comenzado este mismo lunes, por lo que el 'deal' todavía no ha cerrado.