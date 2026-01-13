Economía/Finanzas.- Arcano capta 850 millones en su quinto fondo de secundarios de capital privado

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Arcano Partners ha cerrado el periodo de captación de si quinto fondo de secundarios de capital privado (ASF V) con un total de compromisos de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros), según ha anunciado este martes en un comunicado.

"La fuerte demanda por ASF V refleja el interés por invertir en una estrategia contrastada y de valor añadido centrada en secundarios, un mercado en crecimiento y donde las ineficiencias y las necesidades de liquidez siguen siendo patentes", ha afirmado la firma.

El fondo se centrará en operaciones de menor tamaño, donde hay menos competencia, combinando tanto compras en el mercado secundario de participaciones como de transacciones. Se focalizará en Europa y Norteamérica.

El vehículo comenzó a captar fondos en 2024, por lo que hasta la fecha ya ha cerrado 30 transacciones en el mercado secundario, así como varias coinversiones.