Economía/Finanzas.- Banco Santander forma a 45.000 personas en educación financiera en 2025

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Banco Santander formó a unas 45.000 personas durante 2025 en sus programas de educación financiera, tanto a través de sus sesiones presenciales como por los contenidos digitales que ofrece en su web, según ha informado este martes en un comunicado.

Su programa 'Finanzas Para Mortales' tuvo una actividad de 1.831 sesiones formativas durante el año pasado, un 10% más que el año anterior. Estos talleres están dirigidos a jóvenes, mayores, personas con discapacidad intelectual y colectivos de ONG en riesgo de exclusión.

"La educación financiera sigue siendo una demanda real en la sociedad y una palanca clave de inclusión y bienestar", ha afirmado la directora de Sostenibilidad de Santander España, Marta Aisa.

Durante el año pasado, el banco reforzó las actividades dirigidas a jóvenes, con 1.400 sesiones en colegios e institutos, alcanzando a casi 37.000 alumnos.

Galicia ha vuelto a ser la comunidad autónoma con mayor volumen de actividad, con 639 sesiones (34,9% del total) y más de 16.200 beneficiarios. Le siguen Castilla y León, con 382 sesiones y más de 8.000 beneficiarios y Andalucía, con 303 sesiones y cerca de 10.000 beneficiarios.