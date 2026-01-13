Economía/Finanzas.- BBVA prevé generar 49.000 millones de capital hasta 2028 para crecer y remunerar al accionista

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha adelantado que el banco prevé generar 49.000 millones de euros de capital de "máxima calidad" entre 2025 y 2028, destinados a financiar el crecimiento orgánico y la remuneración al accionista.

En una entrevista publicada en la web corporativa de BBVA, Torres ha hecho balance de 2025, que define como un año "magnífico" que coloca a la entidad en su "mejor momento", y ha avanzado las perspectivas para 2026.

En concreto, el banco ha explicado que prevé generar 49.000 millones de euros de capital de máxima calidad (CET1) entre 2025 y 2028, incluyendo el exceso de capital al inicio del periodo.

De esa cifra, ha estimado destinar 13.000 millones a financiar el crecimiento orgánico en sus principales mercados y 36.000 millones a la remuneración al accionista.

"Tenemos el firme compromiso de devolver a nuestros accionistas, de manera disciplinada, todo el capital excedentario por encima del 12%", ha afirmado Torres, quien ha añadido que el rango objetivo de capital de BBVA se sitúa entre el 11,5% y el 12%.

RÉCORD HISTÓRICO BURSÁTIL

En este sentido, el presidente ha destacado que la capitalización bursátil ha alcanzado "un récord histórico de 115.000 millones de euros".

De cara a este año, BBVA ha indicado que prevé en España un crecimiento superior al de sus competidores, especialmente en los segmentos más rentables, como consumo y empresas.

El banco ha subrayado que espera seguir creciendo en todos los países y líneas de negocio, con especial foco en sostenibilidad y en el ámbito empresarial, impulsado por un plan estratégico que tiene al cliente como "claro protagonista".

Además, BBVA ha reafirmado su ambición de liderar la banca en la era de la inteligencia artificial (IA).