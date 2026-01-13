Economía/Finanzas.- El bróker de seguros Concentra nombra director gerente a Carlos Gómez Pascual

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El bróker de seguros Concentra ha decidido nombrar director gerente a Carlos Gómez Pascual, por lo que pasará a formar parte del comité ejecutivo del grupo y reportará directamente al consejo de administración, según ha indicado la empresa este martes en un comunicado.

En su nuevo cargo, Gómez asumirá la responsabilidad ejecutiva de las principales líneas de negocio del grupo --Retail (Portugal y España), Wholesale y Garantías--, mientras que la línea digital continuará bajo el liderazgo de Inês Montenegro Soares.

"Estamos convencidos de que su contribución será clave para seguir consolidando nuestras líneas de negocio y reforzar una cultura de gestión sólida y responsable", ha afirmado el presidente y cofundador de Concentra, Javier López-Linares.

Será responsable de la definición y ejecución de la estrategia de las áreas mencionadas, del desarrollo del negocio, del desempeño operativo y de la coordinación transversal entre las distintas unidades y geografías en las que opera el grupo.

El ejecutivo cuenta con más de 30 años de experiencia y ha desarrollado casi toda su trayectoria profesional en Generali, donde llegó a ser máximo responsable de seguros del área Corporativa y Comercial.