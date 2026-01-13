Economía/Finanzas.- CaixaBank se une a Ilunion Legal Academy para la formación de personas con discapacidad en derecho

BARCELONA/ BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro, han firmado un acuerdo por el que el banco se adhiere a Ilunion Legal Academy, una iniciativa que promueve la formación y empleabilidad de personas con discapacidad en el ámbito jurídico.

En un comunicado este martes, la entidad ha explicado que es la primera que se une a este "programa pionero", y que la academia integra el programa Unlimited, una propuesta innovadora dirigida a estudiantes de Derecho y perfiles junior que desean adquirir conocimientos prácticos en áreas clave como el Derecho de Empresa.

La voluntad es formar a futuros profesionales del Derecho con discapacidad, a quienes ofrece prácticas jurídicas especializadas y una experiencia real en el entorno empresarial.

El programa ofrece una formación que combina competencias técnicas con habilidades transversales como la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y la resolución de conflictos.

Los participantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en casos reales, lo que les permite obtener una visión completa del funcionamiento jurídico dentro de una organización, ha señalado CaixaBank.