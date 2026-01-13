Economía/Finanzas.- Cajamar amplía hasta junio el plazo de su bonificación de 750 euros por traer nómina o pensión

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Cajamar ha decidido ampliar hasta el 30 de junio el plazo para acogerse a su bonificación de hasta 750 euros por llevar la nómina o pensión a la entidad, según ha informado este martes en un comunicado.

La remuneración depende del importe . Es de 300 euros para nóminas de entre 1.200 euros y debajo de 2.000 euros, mientras que por encima de esa cifra pero por debajo de 4.000 euros, es de 500 euros. El máximo premio, de 750 euros, se reserva a nóminas o pensiones por encima de 4.000 euros.

En el caso de las pensiones, los tramos se rebajan un poco. El banco bonifica con 300 euros a pensiones de más de 800 euros pero por debajo de 2.000; con 500 euros a pensiones de más de 2.000 o menos de 2.500; y con los 750 euros a pensiones de más de 2.500 euros.

La cuenta tiene un periodo de permanencia de la domiciliación de 36 meses. El banco también ofrece la remuneración del saldo a la vista de la Cuenta Nómina, que remunera al 2,02% TAE un máximo de 20.000 euros.