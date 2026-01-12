Economía/Finanzas.- La CNMV alerta de 10 entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre 10 entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En concreto, ha avisado de Hirose Global Trades ('hiroseglobaltrades.com/'), Epic FX Trade ('epicfxtrade.com/'), Gain FX Hub ('gainfxhub.com/'), Wealth Horizon ('wealthhorizon.pro'), Vintario Invest ('vintarioinvest.com'), Multicoin Capital ('tilova.top' y 'rcsl.it'), CVPrime Pro ('cvprimepro.com/'), Quintus Trade ('quintustrade.com/'), Evolux Caputal/Evo Capital ('tregfinance.com/') y la aplicación DIF Elite o DIF Premium.

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Además, recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

El organismo tiene habilitado un número de teléfono de atención, el 900 535 015, al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.