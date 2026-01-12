Economía/Finanzas.- Denaria recibe 174 quejas por la imposibilidad de pagar en efectivo en 2025

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El canal de denuncias de Denaria recibió un total de 174 quejas en 2025, relacionadas principalmente con la imposibilidad de realizar pagos en efectivo, en especial en algunas grandes superficies, según el comunicado que ha remitido la organización este lunes.

Del total de 174 quejas, que se han recibido a través de correo electrónico o llamada telefónica, el 42,5% (74 quejas) han sido tramitadas como denuncias formales por Denaria tras la conformidad de los afectados.

Además, la plataforma resalta que, desde la creación de este canal de denuncia, en julio de 2023, ya ha recibido un total de 482 quejas.

Por sectores, la Administración Pública siguió concentrando un alto porcentaje de denuncias en 2025, representando un 43% del total, lo que para Denaria supone que "sigue incumpliendo de manera reiterada la normativa acerca del deber de aceptar el efectivo sin ninguna clase de restricción".

Tras el sector público, se sitúan los establecimientos comerciales que recibieron un 19,51% del total de las denuncias presentadas, manteniendo un porcentaje similar al del pasado año, cuando representaron un 19,13% del total. Este tipo de empresas incluye desde supermercados, y tiendas de productos, festivales, hoteles o empresas de seguros. El resto de subsectores integrados en el sector privado, cada uno de los cuales representaron entre un 0,57% y un 1,14% del total, son: servicios de telefonía, fabricantes de coches, servicios sanitarios y colegios.

Las empresas de servicios de transporte supusieron en el conjunto de 2025 un 17,8% del total, por encima de la cifra registrada el pasado año cuando eran el 13,91% del conjunto de quejas presentadas.

Desde Denaria insisten en resaltar que la Administración Pública "continúa siendo generador de un alto volumen de quejas", con un volumen cercano al de las denuncias hacia el sector privado, que se situaron en un 48,7% del total.

Denaria señala que la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de mayo de 2022, y que obliga a todos los comercios a aceptar efectivo como medio de pago dentro de los límites legales, ha sido un "factor clave" en las denuncias recibidas.

Además, afirma haber observado que las sanciones establecidas por incumplimiento (que van desde los 150 hasta los 10.000 euros) han comenzado a generar un "efecto disuasorio" en ciertos sectores.