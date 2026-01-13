Economía/Finanzas.- Diaphanum supera los 4.000 millones de euros en activos bajo gestión a cierre de 2025

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Diaphanum SV, que este año celebra su décimo aniversario, cerró 2025 superando la barrera de los 4.000 millones de euros en activos bajo gestión, según ha informado este martes.

En un comunicado, la firma explica que 3.600 millones de euros corresponden a activos asesorados y gestionados de manera independiente a través de su equipo. El resto, unos 400 millones de euros, corresponden a su agente financiero IronIA Fintech.

De este modo, Diaphanum crece en 2025 un 21% frente al ejercicio anterior en activos bajo gestión y un 25% en clientes.