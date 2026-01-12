Economía/Finanzas.- La firma de criptoactivos BitGo Holdings aspira a levantar 172,3 millones con su salida a Bolsa

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La empresa de infraestructura digital y servicios financieros de criptoactivos BitGo Holdings aspira a levantar 201 millones de dólares (172,3 millones de euros) y alcanzar una valoración de 1.960 millones de dólares (1.680 millones de euros) en su próxima salida a Bolsa.

Según se desprende del documento que detalla los pormenores de la operación, BitGo emitirá unos 11,8 millones de acciones entre 15 y 17 dólares (12,9 y 14,6 euros) la unidad. 11 millones serán de nueva creación y 821.595 serán puestas en circulación por los ejecutivos de la compañía.

BitGo registró un beneficio neto atribuido de 8,1 millones de dólares (6,9 millones de euros) y unos ingresos de 10.000 millones de dólares (8.570 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025. El estreno en los parqués de la compañía de Palo Alto (California) se prevé para el 21 de enero.

El año pasado varias firmas de criptoactivos comenzaron a cotizar gracias a la euforia inversora desatada por las políticas regulatorias pro-criptoactivos de la Administración Trump, que han dinamizado el sector.