Economía/Finanzas.- Landa (Bankinter y Nuveen) compra de una finca de cítricos de 250 hectáreas ubicada en Huelva

MADRID/ El fondo ha levantado 138 millones de euros para invertir en tierras agrícolas de España y Portugal

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Landa, vehículo de inversión alternativa gestionado y promovido por Bankinter Investment y Nuveen, ha cerrado la compra de una nueva finca de cítricos de aproximadamente 250 hectáreas ubicada en la provincia de Huelva.

Esta operación supone la segunda inversión en cultivo de cítricos del vehículo, tras la compra de otra finca en la misma provincia a comienzos de año, según ha informado Bankinter en un comunicado.

Con esta segunda adquisición, Landa alcanza cerca de 300 hectáreas de cítricos en producción. En ambos activos se prevé un plan de inversión orientado al rejuvenecimiento de las plantaciones y a la incorporación de tecnología agrícola actual, con el objetivo de "mejorar la eficiencia operativa y la calidad de la producción a largo plazo".

La entidad también explica que la gestión de las fincas se articula mediante acuerdos con operadores agrícolas.

Además de las inversiones en cítricos, Landa completó en 2025 la adquisición de dos fincas de cultivo de aguacate y mango en la provincia de Granada, así como anteriormente inversiones en cultivos de almendro en la provincia de Cáceres y en producción hortícola en la provincia de Albacete. En conjunto, se trata de cinco operaciones que elevan la superficie total a 1.100 hectáreas.

El vehículo de inversión continúa analizando posibles adquisiciones y mantiene como áreas prioritarias para esta fase de inversión en cítricos las provincias de Huelva, Valencia y Castellón.

En total, el fondo de capital riesgo ha levantado 138 millones de euros para la inversión en tierras agrícolas en España y Portugal.