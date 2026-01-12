Economía/Finanzas.- Plus500 aumenta sus ingresos un 3% en 2025, hasta los 670 millones

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Plus500 incrementó sus ingresos un 3% en 2025, hasta los 792 millones de dólares (677 millones de euros), según ha informado en un comunicado que avanza algunas de las cifras de sus resultados anuales, que publicará el 9 de febrero.

La compañía también señala que el Ebitda se situó aproximadamente en los 348 millones de dólares (297 millones de euros) a cierre de 2025; a euros constantes, el Ebitda de 2025 fue un 8% superior al de 2024.

Igualmente, informa de que el saldo de caja era de aproximadamente 800 millones de dólares (684 millones de euros) a 31 de diciembre de 2025, tras el reparto de aproximadamente 380 millones de dólares (325 millones de euros) entre los accionistas durante el año.

Por otro lado, informa de captación de 104.500 nuevos clientes, ligeramente por debajo de la captación que registró en 2024 de 118.010 usuarios nuevos, mientras que el coste medio de adquisición de usuarios (Auac) se redujo más de un 10%.

Los clientes activos se mantuvieron estables en 2025 en aproximadamente 242.000 (frente a los 254.138 clientes de 2024). En este sentido, la compañía señala que aproximadamente el 50% de los ingresos extrabursátiles (u Over the Counter, en inglés), en 2025 se generaron por clientes que operaban con la plataforma desde hacía más de cinco años.