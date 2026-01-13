Economía.- Fitur 2026 cuenta con una nueva sección dedidaca al turismo de experiencias en el Pabellón del Conocimiento

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La edición 2026 de Fitur, que se celebra entre el 21 y el 25 de enero en Ifema Madrid, contará con una nueva sección, Fitur Experience, que visibilizará la relevancia que el turismo de experiencias está adquiriendo en la evolución del sector.

Fitur Experience, que abrirá sus puertas el jueves 22 de enero en el Pabellón del Conocimiento, el nuevo 'hub' donde se concentrarán los contenidos de innovación, digitalización y tendencias de la industria turística, pondrá el foco en cómo el turismo de experiencias se ha consolidado como una de las dinámicas más transformadoras del sector a nivel global.

Impulsado por viajeros que buscan "vivencias auténticas, personalizadas y emocionalmente significativas", y gracias al avance de las plataformas digitales, la diversificación de la oferta y el crecimiento del interés por el desarrollo sostenible, el turismo experiencial también se ha convertido en "un motor clave para la innovación y la competitividad" en destinos emergentes y consolidados.

El programa profesional de Fitur Experience, realizado en colaboración con Viator, una empresa de Tripadvisor, permitirá trazar una panorámica del mercado global de las experiencias, con análisis sobre el tamaño de la industria, las expectativas del viajero, los patrones de reserva que están marcando su evolución.

Contará con una serie de conferencias profesionales dirigidas a empresas, destinos y operadores en las que los expertos compartirán casos reales que mostrarán cómo trabajan los operadores, qué elementos diferencian a las propuestas con mejor desempeño, desde la personalización hasta la sostenibilidad o la creciente demanda de experiencias premium, y cómo esta tendencia turística puede transformar los productos turísticos de pequeños emprendedores locales.

La jornada avanzará con contenidos centrados en la comercialización y visibilidad de las experiencias, incluida una aproximación a los principales canales de distribución y a las claves que determinan la conversión y el rendimiento de un producto en plataformas globales. También se abordarán buenas prácticas de operadores con alto desempeño, así como recomendaciones basadas en datos reales y casos de éxito.

Asimismo, dedicará un espacio al contexto español con una lectura de las tendencias que están definiendo la demanda y la oferta en el país.

Durante el fin de semana, el sábado 24 de enero y el domingo 25, Fitur Experience abrirá su espacio al público con una programación que incluirá la XVI Quedada de Viajeros, organizada por Minube, así como una selección de actividades.