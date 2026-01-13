A economía galega enfróntase a unha "retardación" e Foro Económico sitúa o reto en "dinamizar a demografía"

EN GALICIA EL DOBLE
La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según Consumo
Santiago de Compostela/ González Laxe ve a Galicia "atrapada nun círculo vicioso", sen cambios na estrutura produtiva, e alerta de salarios "baixos"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
A economía galega mantense como "unha illa de crecemento" na zona euro, pero enfróntase a unha "certa retardación" e o reto de "dinamizar a demografía", segundo o Foro Económico de Galicia.
Na presentación do informe de conxuntura socioeconómica do cuarto trimestre de 2025, o seu coordinador, Fernando González Laxe, advertiu de que non hai cambios na estrutura produtiva, polo que ve á comunidade "atrapada nun círculo vicioso" ou "trampas do desenvolvemento".
Entre outras carencias, sinalou a que é unha economía "baseada en salarios baixos" e apuntou que, aínda que a produtividade crece, "ten un lastre", que é o da poboación.
"Galicia necesita persoas", subliñou o economista e expresidente da Xunta, quen alertou de que é unha das rexións europeas con maior taxa de envellecemento e menor de natalidade.
En concreto, a primeira (envellecemento) está no 26,6% en Galicia, fronte ao 21,1% da media europea, mentres que a segunda (natalidade) sitúase no 5 por 1.000, polo 8 por 1.000 da Unión Europea.
Por outra banda, en 90 concellos galegos a masa do que achegan as pensións supera ao conxunto das remuneracións que obteñen as persoas que traballan alí, segundo apuntou Laxe.
Por iso, tanto el como o director do Foro Económico, Santiago Lago, apostaron por "recibir máis" emigración, debido á necesidade de cobertura de postos de traballo, e, aínda sen ter calculado un dato, ambos referíronse á cifra de 3 millóns de habitantes.
CONSTRUCIÓN VS. SECTOR PRIMARIO
No relativo á evolución da economía galega, González Laxe valorou o empuxe de sectores como a construción, a industria manufacturera e as actividades profesionais. Existe un "gran problema", con todo, en ámbitos como o sector primario.
No apartado do emprego, o tamén economista José Francisco Armesto celebrou datos "tremendamente positivos" e o "dinamismo" no xénero feminino.
