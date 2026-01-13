Economía.- HVR Energy y H2Duero sellan una alianza para impulsar la movilidad con hidrógeno renovable en España

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

HVR Energy y H2Duero, sociedad participada en un 80% por Redexis y en un 20% por Somacyl, han formalizado un acuerdo estratégico que permitirá el inicio de la producción, compresión y carga de hidrógeno renovable en la planta ubicada en el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (Soria), han informado las compañías.

En concreto, H2Duero liderará la producción y operación de la infraestructura, incluyendo un electrolizador PEM de tres megavatios (MW) capaz de generar hasta 300 toneladas/año de hidrógeno renovable, así como las instalaciones necesarias para su compresión y carga.

Mientras, HVR Energy aportará su red de hidrolineras y su modelo logístico de almacenamiento a alta presión, optimizando costes de inversión y operación, y acelerando la llegada del hidrógeno a las estaciones de repostaje. Además, pone a disposición del proyecto la demanda prevista en su plan de despliegue de 75 hidrolineras en España.

De esta manera, este enfoque permite a ambas compañías aportar sus activos, impulsando la demanda y favoreciendo la adopción del hidrógeno renovable en el sector de la movilidad.

Además, ambos grupos han destacado que el acuerdo supone un punto de inflexión para el desarrollo del hidrógeno en España, al establecer una colaboración estructurada entre productores y distribuidores que alinea de forma efectiva producción, logística e infraestructura con una demanda concreta y planificada.

El director general de HVR Energy, Santiago Ramas, ha considerado que este acuerdo es "un ejemplo claro y replicable de cómo debe desarrollarse el hidrógeno en España: colaboración, confianza, aportación de activos y visión compartida a largo plazo. Así se construye el sector".

Por su parte, el presidente de H2Duero, Miguel Mayrata, ha destacado que este contrato materializa la apuesta de la compañía por los gases renovables y "sienta las bases para descarbonizar la movilidad en España, poniendo en marcha infraestructura crítica para compresión y carga, y habilitando un suministro real para flotas y estaciones de servicio".

Mientras, el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez, ha subrayado que la apuesta de la Junta de Castilla y León por el desarrollo del hidrogeno verde y sus derivados en el PEMA en Soria, "alcanza hoy un hito fundamental con este acuerdo, que contribuye sin duda al futuro del sector".