Economía.- Indra convertirá Asturias en el centro de su división de blindados con una plantilla de 850 empleados en 2027

OVIEDO/ La compañía presenta su plan de crecimiento y atracción de talento en la región

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

La directora general de Recursos Humanos de Indra, María del Carmen Moneva, ha afirmado este lunes que la compañía "ya está creciendo" e incorporando profesionales en Asturias y que su plan pasa por contar con una plantilla de alrededor de 850 trabajadores en la región para 2027.

"Hoy es un día importante para nosotros, puesto que vamos a hablar de nuestra actividad en las distintas líneas de negocio en el Principado de Asturias, y vamos a hablar de empleo y vamos a hablar de atracción de talento, para cubrir toda la actividad que desarrollamos en el Principado", ha señalado Moneva en declaraciones a los periodistas antes de participar en Oviedo en la presentación del plan de crecimiento y atracción de talento de Indra en Asturias.

La directiva ha explicado que los perfiles profesionales que busca Indra son "muy amplios", tanto "técnicos, perfiles altamente especializados en el ámbito tecnológico, ingenieros en el área mecánica, electrónica, de producción, de industria 4.0" como "otros perfiles que van a dar soporte también a estas áreas y perfiles también de formación profesional que son los que también en el ámbito de producción van a trabajar con nosotros".

"Hoy van a participar precisamente, hemos invitado tanto al entorno de formación profesional como al universitario, porque lo que queremos es trabajar conjuntamente con ellos para desarrollar todos estos planes y toda la actividad que nos va a permitir desarrollar esas capacidades localmente tenerlas localmente y que son las que se incorporen", ha subrayado Moneva.

La directora general de Recursos Humanos de Indra ha señalado que, si bien no descartan que luego puedan venir perfiles de otros ámbitos de España, lo que quieren inicialmente es buscar profesionales en Asturias a través de la Universidad de Oviedo y de la Formación Profesional asturiana.

Moneva ha explicado que Indra "lo ve en conjunto" y que una de las ventajas que tiene trabajar en un grupo como Indra es que precisamente ofrece la capacidad de tener un desarrollo y una trayectoria profesional en las distintas líneas de negocio. "De hecho, una parte también importante de la capacidad que vamos a traer hacia el Principado y con la que ya hemos iniciado, procede también internamente de la compañía", ha agregado.

Entre las autoridades que han acudido a la jornada se encontraba el consejero de Ciencia, Formación y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez.

Sánchez ha dicho que el plan estratégico de Indra "orbita en torno al talento, cuestiones como de calidad". "Cuando estén las factorías a plena producción de esos 850 empleos, con una inversión de unos 43 millones de euros y para nosotros el sector de la industria de la defensa es un sector estratégico, es un sector en el que ya no se prevé sino que ya están planteadas grandes inversiones durante los próximos años", ha asegurado Sánchez.

"Indra y el gobierno de España tienen esa visión de que España sea tecnológicamente soberana en ámbitos como el de la industria de la defensa", ha insistido el consejero, quien ha destacado la apuesta de Indra por Asturais.

"Indra ya estaba presente en nuestra región con ese equipo de gestión de tráfico aéreo", ha señalado. "Yo creo que todo esto, si lo juntamos con el ecosistema industrial, el ecosistema de varias empresas que tenemos en Asturias que ya son proveedores del Ministerio de Defensa, yo creo que nos hace prever un futuro halagüeño, positivo en este sentido y en esta creación de empleo y en esta potenciación del sector industrial de la defensa, pues en esas tareas estamos plenamente capacitados para lidiar", ha concluido Borja Sánchez.

Desde el Principado se han mostrado dispuestos a apoyar a Indra con todas las herramientas necesarias, de cara a esa captación de talento. "Nuestro sistema de Formación Profesional tiene una acreditada experiencia", ha comentado.

El evento 'Plan de crecimiento y atracción de talento de Indra Group en el Principado de Asturias' es un acto organizado por Indra Group, con el apoyo de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturaiana (Sekuens). Reúne a representantes de instituciones públicas y educativas y a miembros del comité de dirección de Indra Group, con el objetivo de poner en valor el compromiso de la compañía para la generación de empleo.

RECURSO DE SANTA BÁRBARA

En el transcurso de su atención a medios, tanto Moneva como Sánchez han sido preguntados acerca de las consecuencias del recurso que ha presentado General Dynamics European Land Systems (propietaria de Santa Bárbara Sistemas) que pide suspender de forma cautelar 3.000 millones de euros en créditos concedidos por el Gobierno a la UTE Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Ni la directiva ni el representante del gobierno asturiano han entrado en el fondo del asunto. "Yo, la verdad es que como directora de Recursos Humanos no sabría decirle nada acerca de ese recurso", se ha limitado a contestar Moneva.

"En los temas que puedan tener las empresas entre ellas nosotros no nos posicionamos de ninguna forma", ha respondido, por su parte, Borja Sánchez.