Economía.-Norwegian Cruise Line apela a la diferenciación estratégica con el lanzamiento de su nueva plataforma de marca

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La compañía de cruceros Norwegian Cruise Line (NCL) ha anunciado este martes el lanzamiento de su nueva identidad de marca bajo el lema 'It's Different Out Here' (Aquí es diferente), una plataforma estratégica con la que la firma busca distanciarse de la homogeneidad del sector y reforzar su cuota de mercado en el segmento de viajes personalizados.

Esta nueva identidad, desarrollada en colaboración con la agencia Arnold Worldwide, recupera un eslogan icónico de la compañía de los años 90, pero adaptado a las demandas del consumidor actual.

El movimiento busca consolidar el modelo de negocio 'Freestyle Cruising', el sistema de flexibilidad horaria que NCL introdujo de en la industria y que ahora sitúa en el centro de su propuesta de valor para competir frente a las grandes infraestructuras de la competencia.

INVERSIÓN PUBLICITARIA Y EXPANSIÓN DE FLOTA

El lanzamiento de la marca viene acompañado de una potente campaña publicitaria multimedia a nivel nacional, que precede a un ejercicio de crecimiento operativo clave para la empresa.

Según ha detallado la firma, este reposicionamiento se produce meses antes de la incorporación a su flota del Norwegian Luna, el vigésimo primer barco de la compañía, cuya entrega está prevista para el próximo mes de marzo.

El director de marketing de NCL, Kiran Smith, ha calificado este movimiento como un "momento crucial" para la empresa. "No solo estamos lanzando una campaña, sino reafirmando nuestra marca en los valores de libertad y flexibilidad frente a la tendencia del sector de priorizar la escala y la cantidad de atracciones", ha señalado el directivo.

Desde una perspectiva comercial, el director internacional de ventas y marketing de NCL, Jason Krimmel, ha destacado que esta claridad en el posicionamiento otorga una "ventaja competitiva" a sus socios comerciales y agencias de viajes. Según Krimmel, la especialización en experiencias personalizadas frente a la oferta estandarizada del mercado facilita la captación de un perfil de viajero con mayor disposición al gasto y fidelidad a la marca.

Además de la expansión de su flota, la hoja de ruta económica de la compañía para 2026 incluye inversiones significativas en activos en tierra. Entre ellas destaca la mejora de su isla privada en las Bahamas, Great Stirrup Cay, donde está prevista la inauguración del parque acuático Great Tides Waterpark durante la temporada estival.

Con casi 60 años de trayectoria, NCL busca con esta transformación visual y estratégica -caracterizada por un diseño más fluido y minimalista- elevar su percepción de marca y optimizar su rentabilidad en un año marcado por la intensa competencia en el sector de los viajes de lujo y el turismo de cruceros a nivel global.