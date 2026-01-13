Economía.- Los principales banqueros centrales se solidarizan con Powell en apoyo de la independencia de la Fed

MADRID/ Christine Lagarde, del BCE, y Pablo Hernández del Cos, del BIS, entre los firmantes

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los principales banqueros centrales internacionales, incluida Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, o Pablo Hernández de Cos, como director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), han expresado este martes su solidaridad con la Reserva Federal de Estados Unidos y su presidente, Jerome Powell, tras conocerse la investigación de la que está siendo objetivo el banquero central estadounidense.

"La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos", señala el comunicado conjunto, respaldado también por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Erik Thedéen, gobernador del Riksbank de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, gobernadora del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea del Sur; y Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil.

Asimismo, además de Pablo Hernández de Cos, también suscribe el comunicado en apoyo de la independencia de la Fed y de su presidente, Jerome Powell, el presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el francés François Villeroy de Galhau.

La declaración conjunta defiende que es fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática y afirma que el presidente Powell ha desempeñado su cargo "con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público".

"Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él", concluye el comunicado.