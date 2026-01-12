Economía.- Rodríguez defiende la bonificación a caseros porque baja el precio del alquiler y da estabilidad a inquilinos

Madrid/ Abogar por "el acuerdo" y "la centralidad", frente a las "posiciones enfrentadas"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la bonificación fiscal del 100% en el IRPF a propietarios que renueven el alquiler sin subir el precio porque consigue bajar el precio, esquivar las trampas que se están haciendo y dar estabilidad a los inquilinos.

"Si para conseguir bajar los precios del alquiler tenemos que motivar y dar respuesta también a propietarios particulares, no tenemos un sistema público como el que yo defiendo en estos momentos, pues yo creo que es una buena medida", ha expuesto la ministra de Vivienda en un entrevista en 'TVE' al ser preguntada por el incentivo fiscal a propietarios anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez ha anunciado este lunes un real decreto ley, con medidas que incluirán incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y una limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones.

La propuesta de incentivos fiscales a propietarios ha generado críticas tanto de los partidos de derecha como de izquierda del Gobierno y el rechazo del socio de coalición del Ejecutivo, Sumar.

Preguntada por la cuestión, Rodríguez ha abogado por "el acuerdo" y "la centralidad", frente a las "posiciones enfrentadas". "Cuando las posturas de ambos lados se encuentran enfrentadas, en este caso desde la más izquierda y la más derecha, es que quizás estemos en el camino correcto, porque si algo necesita esta política es de centralidad, es de acuerdo, y yo creo que lo importante no es quererse poner la medalla, sino resolver el problema", ha expuesto.

Además, ha asegurado que esta medida ya está en vigor en Cataluña y "está funcionando", permitiendo parar y sostener los precios del alquiler.

SORTEAR EL "BOICOT" DEL PP Y ACABAR CON "TRAMPOSOS"

Isabel Rodríguez ha asegurado que el Real Decreto ley anunciado este lunes por el presidente del Gobierno busca sortear el "boicot" del Partido Popular (PP) a las medidas para bajar el precio del alquiler y acabar con los "tramposo" que abusan de los contratos de temporada o de habitaciones, lo que está generando un mercado del alquiler "salvaje".

"¿Cómo lo hacemos? Persiguiendo el abuso en el contrato de temporada. Se ha trabajado en el Congreso en las últimas semanas un texto de alojamientos de temporada para dar estabilidad y que sólo se puedan celebrar esos contratos si de verdad existe una causa. Si no, son contratos residenciales con todas las garantías. Lo que yo me hago cargo es de ese acuerdo, que ya se ha cerrado por una mayoría de grupos parlamentarios en ponencia, que hoy está en tramitación para pisar el acelerador y que entre en vigor, si es posible, la semana que viene", ha añadido.

Para sortear el boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, Rodríguez ha indicado que se permitirá que eso que "ya es ley", que está sucediendo en otras autonomías, se pueda aplicar al conjunto de España.

"Y es que movilicemos vivienda, que demos estabilidad y que consigamos bajar o contener los precios a través de incentivos fiscales a los propietarios, porque lamentablemente, en tanto en cuanto construimos ese parque público de alquiler, la realidad es que los pisos que están en alquiler hoy en España, en un 90% lo son de personas particulares", ha añadido.

La titular de Vivienda ha defendido las políticas en materia de vivienda del Gobierno, que buscan primar el uso residencial de la vivienda y no invitar a los grandes inversores extranjeros "a comprarse Madrid por manzanas", como hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por ello, ha llamado a los grupos políticos a conformar un acuerdo porque las personas que viven en alquiler necesitan "tranquilidad".