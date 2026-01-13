Economía.- S&P aprecia en España posibilidades de consolidación bancaria a escala nacional entre entidades medianas

MADRID/ Cree que la rentabilidad del sector bancario español será positiva también este año

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

S&P estima que aún hay espacio en España para la consolidación bancaria, pero cree que se producirá, especialmente, a nivel nacional y no europeo.

Según la agencia de calificación, los incentivos para las fusiones no serían actualmente tan elevados debido a la alta rentabilidad, aunque sí lo serían para las entidades medianas para que ganen en escala.

El sector bancario español se anotará este año una rentabilidad positiva similar a la del año pasado, al tiempo que los ingresos seguirán creciendo porque el 'repricing' de las carteras de crédito a tipos más bajos ya se ha completado, según ha informado este lunes S&P en su conferencia anual de prensa.

La agencia de calificación, además, ha indicado que las estructuras de remuneración de depósitos y de 'hedging' serán asequibles, lo que reforzará las ganancias de las entidades.

LAS TENSIONES INMOBILIARIAS NO AFECTARÁN AL SECTOR BANCARIO

Igualmente, desde S&P anticipan que la subida de los requisitos de capital será bien absorbida por los bancos y que la liquidez seguirá siendo alta. En concreto, el contexto macro de España será "favorable" para los bancos dado el dinamismo de la economía.

Por otro lado, aunque haya tensiones en los precios inmobiliarios en algunas regiones y áreas de actividad amplificadas por la disonancia entre oferta y demanda, el sector bancario no se verá negativamente afectado por este fenómeno.