Economía.- Sumar tacha de "insulto" las ayudas fiscales a caseros anunciadas por Sánchez: "Son más propias de PP y Vox"

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha tachado este martes de "insulto" la última medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para conceder beneficios fiscales en el IRPF a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos en la renovación de los contratos, y ha espetado que es una idea "más propia de PP y Vox".

En una rueda de prensa en el Congreso este martes, el diputado de Compromís integrado en Sumar ha planteado al PSOE a reflexionar sobre cómo le va a sentar a una persona que cobra 18.000 euros pagar IRPF cuando su casero, que se lleva 14.400 euros por el alquiler y con el que mantiene una brecha de unos 25.000 euros, no aporta nada fiscalmente al Estado.

Con este panorama, Ibáñez considera oportuno bajar los impuestos a las rentas del trabajar y "achicharrar" fiscalmente a los propietarios de los inmuebles y ha espetado que el PSOE "sigue sin ser consciente de que la vivienda es lo que le puede costar La Moncloa".

"Yo creo que cualquier ciudadano que tiene un salario bajo, escuchar que a un casero que vive de rentas le van a perdonar impuestos... Esto no le puede aproximar a posiciones progresistas", ha remachado.

De su lado, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, ha dicho estar "totalmente en contra" de bonificar a aquellas personas "que ya tienen una situación de privilegio", y ha abogado por políticas que limiten los precios del alquiler, subir los impuestos a las rentas de la propiedad y crear más vivienda pública.

SÓLO BENEFICIA A QUIEN QUIERA "FORRARSE"

Por otro lado, el dirigente de En Comú y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha cargado contra la propuesta del ala socialista del Gobierno porque con ella "no gana ni el trabajador sin casa ni los jóvenes sin casa", sino el especulador que "buscará forrarse con alquileres turísticos, de habitaciones o de temporadas como ya está haciendo".

Aunque ha admitido que algún tipo de bonificaciones a propietarios de vivienda pueden tener "sentido en positivo" cuando sea en casos "muy concretos", el también secretario primero de la Mesa del Congreso ha incidido en la propuesta del grupo plurinacional para prorrogar los contratos de alquiler vigentes.

Asimismo, Pisarello ha hecho énfasis en que el anuncio de Sánchez le ha parecido mal no sólo a Sumar, sino también a "todo el arco de la izquierda del Parlamento". "No se puede aprobar. Por lo tanto, el PSOE va a tener que rectificar", ha zanjado.