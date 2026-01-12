Economía.- Telefónica lanza una emisión de híbridos verdes por importe de 1.750 millones

MADRID/ MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Telefónica ha cerrado este lunes una emisión de híbridos verdes por importe de 1.750 millones de euros, y ha lanzado en paralelo una oferta de recompra sobre tres híbridos en circulación.

Según ha trasladado la compañía en un comunicado, la emisión se ha cerrado "con éxito" y se ha estructurado en dos tramos.

En concreto, el primero, de 900 millones de euros y primera fecha de rescate en enero de 2031, se ha cerrado con un cupón del 4,381% ('yield' del 4,375%). El segundo, de 850 millones de euros, contempla la primera fecha de rescate en enero de 2034 y un cupón del 4,881% ('yield' del 4,875%).

El libro ha llegado a tener hasta 12.000 millones de órdenes, con más de 300 órdenes en cada tramo. La base inversora, "ampliamente diversificada", ha destacado por la participación "mayoritaria" de inversores internacionales, que han representado más del 98% de la colocación final.

De esta manera, tal y como explican, Telefónica ha logrado "mejorar" las condiciones de forma "significativa". Desde las indicaciones iniciales de cupón del 5% en el tramo corto y del 5.50% en el tramo largo, se ha conseguido reducir en 62,5 puntos básicos en cada tramo hasta fijar el coste definitivo en el 4,375% y 4,875%, respectivamente.

Ambas operaciones, tanto la emisión del híbrido verde como la oferta de recompra, tienen como objetivo continuar gestionando de forma "proactiva" la deuda de la compañía manteniendo una base inversora "diversificada y sólida". El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 19 de enero.

Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a proyectos de transformación y modernización de las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, con el objetivo de "mejorar" su eficiencia energética. Éstos también podrán asignarse a proyectos relacionados con la implementación del Plan de Energía Renovable de Telefónica, o el desarrollo de productos y servicios digitales orientados al ahorro energético y de recursos naturales, tal y como se recoge en el Marco de Financiación Sostenible de Telefónica.

OFERTA DE RECOMPRA

Respecto a la oferta de recompra de los híbridos en circulación, el importe nominal agregado en circulación de los tres bonos híbridos a los que se dirige la oferta, alcanza un total de 2.250 millones de euros.

El proceso comienza hoy y está previsto que finalice el próximo día 19 de enero a las 17.00 horas. Un día después, el 20 de enero, se publicarán los resultados.