Economía/Transportes.- (AMP) Wizz Air lanza tres nuevas rutas desde Santander, Bilbao y Mallorca para este verano

Wizz Air ha anunciado tres nuevas rutas desde España para el próximo verano que conectarán Santander con Sofía (Bulgaria), Bilbao con Milán Malpensa (Italia) y desde Palma de Mallorca a Nápoles.

Así, a partir del 31 de marzo de 2026, la aerolínea pondrá en marcha una nueva conexión directa entre Santander y Sofía con dos frecuencias semanales los martes y sábados y tarifas desde 39,99 euros.

Por otro lado, a partir del 11 de mayo de 2026 Wizz Air reforzará las conexiones entre España e Italia con el lanzamiento de una nueva ruta entre Bilbao y Milán Malpensa que operará cuatro veces por semana (lunes, miércoles, viernes y domingos) con tarifas desde 24,99 euros.

Además, a partir del 12 de mayo de 2026, ambos países estarán conectados mediante una nueva ruta entre Palma de Mallorca y Nápoles, con tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados, y precios desde 19,99 euros.

Actualmente, Wizz Air ofrece más de 130 rutas hacia 31 destinos en 16 países desde España. En 2025, la aerolínea operó más de 44.000 vuelos hacia y desde el país, transportando a casi 10 millones de pasajeros, con una tasa de cumplimiento de vuelos del 99,85 %, una de las más altas del sector.