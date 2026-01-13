Economía.- Un tribunal de EEUU autoriza a Orsted a reanudar la construcción de un parque eólico paralizado por Trump

MADRID/ Las acciones de la danesa se disparan más de un 6%

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha concedido la medida cautelar solicitada por Revolution Wind, empresa conjunta al 50% entre Skyborn Renewables (Global Infrastructure Partners) y Orsted, en relación con la orden de suspensión que afectaba al parque eólico marino en construcción frente a la costa de Rhode Island (EEUU) y que fue emitida el pasado 22 de diciembre por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) del Departamento del Interior.

"La acción judicial permitirá que el Proyecto Revolution Wind reanude de inmediato las actividades afectadas mientras avanza la demanda subyacente que impugna las órdenes del director de la BOEM del 22 de agosto y el 22 de diciembre de 2025", ha indicado la danesa Orsted, subrayando que Revolution Wind determinará la mejor manera de colaborar con el Gobierno estadounidense para lograr una resolución rápida y duradera.

De este modo, ha indicado que el proyecto reanudará las obras de construcción lo antes posible, priorizando la seguridad y suministrando energía asequible y fiable al noreste de EEUU.

Las acciones de Orsted llegaban a subir este martes hasta un 6,6% en la Bolsa de Copenhague.

El pasado 2 de enero, Revolution Wind presentó una demanda complementaria ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia impugnando la orden de suspensión del arrendamiento emitida el 22 de diciembre de 2025 por la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM) del Departamento del Interior de los Estados Unidos y solicitando la concesión de medidas cautelares.

A finales del pasado mes de diciembre, el Gobierno de Donald Trump emitió una orden para detener de manera inmediata las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos ('offshore') por "riesgos para la seguridad nacional mediante la suspensión de los contratos de arrendamiento de todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en el país, incluyendo Revolution Wind, de 704 megavatios (MW).