Economía/Turismo.- La Mesa del Turismo crea un órgano de trabajo para impulsar la voz del sector en Bruselas

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Mesa de Turismo celebró este lunes la reunión constitutiva del consejo de Política Europea, un nuevo órgano de trabajo para analizar, anticipar y posicionar al sector turístico español ante la agenda regulatoria europea, según un comunicado.

Este anuncio se enmarca dentro del Proyecto de Posicionamiento del 'lobby' turístico para ganar capacidad de influencia en la política turística comunitaria.

Durante el encuentro, en el que participaron principales representantes del ecosistema turístico --transporte, alojamiento, intermediación, movilidad, cruceros, eventos y servicios jurídicos--, se abordaron cuatro grandes bloques temáticos, que estructurarán el trabajo del Consejo en los próximos meses.

El primer punto fue el relacionado con la protección del viajero, derechos del pasajero y multimodalidad, unido a las temática de digitalización, fronteras y vacíos regulatorios, con especial atención a los nuevos sistemas de control fronterizo, la economía digital y la reputación online.

También se trató la sostenibilidad y la descarbonización, además de la fiscalidad turística, con especial foco en el debate europeo sobre el IVA aplicado al turismo.

Uno de los principales resultados de la reunión fue el inicio formal del proceso de elaboración de un 'policy paper' europeo, que recogerá las prioridades, preocupaciones y propuestas del sector turístico ante la agenda legislativa de la UE.

De su lado, la firma JRB Global Consulting Advisory asesorará al consejo en el análisis regulatorio y en la elaboración de ese documento, que será presentado ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo.

Por parte de la Mesa del Turismo de España, la reunión contó con la participación del presidente, Juan Molas; el secretario general, Carlos Abella; el tesorero José Manuel Asín; y el vicepresidente, Santiago Vallejo.

En cuanto al resto de los sectores turísticos, asistieron la directora de Tourism & Law, Mari Paz Abad; el presidente de Feneval, Juan Luis Barahona; el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo; el presidente de IdeMICE, Juan Ignacio Collado; el secretario general de CEHE, Emilio Gallego; el presidente de CEAV, Carlos Garrido; el gerente de CEAV, Mercedes Tejero; la gerente de ALA, Carolina Herrero; y el director general de CLIA España, Alfredo Serrano, así como el presidente y la socia & COO de JRB Global Consulting Advisory, José Ramón Bauzá y Natalia Hoyos.

En las próximas semanas, el consejo continuará sus trabajos técnicos, con nuevas sesiones de análisis y contraste sectorial, con el objetivo de presentar el 'policy paper' en Bruselas y reforzar el diálogo con las instituciones europeas.