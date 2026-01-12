Principales titulares de los periódicos para el martes 13 de enero

MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump maniobra para someter al presidente de la Reserva Federal"

-- "Sánchez anuncia una exención fiscal a los caseros que no suban el alquiler"

EL MUNDO

-- "Sánchez rectifica en vivienda por la sangría electoral del PSOE"

-- "Irán dice estar "listo para la guerra" y acusa a EEUU de entrenar a "terroristas""

ABC

-- "Delcy intenta torpedear la reunión de María Corina con Trump"

-- "Illa entregó a Montero una hoja de Excel con la cifra para Cataluña: 5.000 millones más"

LA RAZÓN

-- "Manifiesto anti Sánchez: Moncloa chantajea a los críticos con las listas"

-- "Aragón en liza: Azcón peleará por el voto de Vox con Isabel Díaz Ayuso en campaña"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez anuncia rebajas fiscalesalos propietarios que no suban el alquiler"

-- "Rutte evita respaldar a Dinamarca en la crisis de Groenlandia"

EL PERIÓDICO

-- "Sánchez bonificará a los arrendadores y Feijóo promete un millón de piso"

-- "La justicia avala el veto a los coches sin etiqueta en la ZBE de Barcelona"