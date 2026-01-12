Principales titulares de los periódicos para el martes 13 de enero

EN GALICIA EL DOBLE
La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según Consumo
MADRID/ MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump maniobra para someter al presidente de la Reserva Federal"
-- "Sánchez anuncia una exención fiscal a los caseros que no suban el alquiler"
EL MUNDO
-- "Sánchez rectifica en vivienda por la sangría electoral del PSOE"
-- "Irán dice estar "listo para la guerra" y acusa a EEUU de entrenar a "terroristas""
ABC
-- "Delcy intenta torpedear la reunión de María Corina con Trump"
-- "Illa entregó a Montero una hoja de Excel con la cifra para Cataluña: 5.000 millones más"
LA RAZÓN
-- "Manifiesto anti Sánchez: Moncloa chantajea a los críticos con las listas"
-- "Aragón en liza: Azcón peleará por el voto de Vox con Isabel Díaz Ayuso en campaña"
LA VANGUARDIA
-- "Sánchez anuncia rebajas fiscalesalos propietarios que no suban el alquiler"
-- "Rutte evita respaldar a Dinamarca en la crisis de Groenlandia"
EL PERIÓDICO
-- "Sánchez bonificará a los arrendadores y Feijóo promete un millón de piso"
-- "La justicia avala el veto a los coches sin etiqueta en la ZBE de Barcelona"
