Velca se consolida subiendo un 62% su cuota de mercado

Velca cerró el ejercicio 2025 con una cuota de mercado del 14,4% en el canal particular de motocicletas eléctricas y estrecha distancias con el líder del segmento. Este resultado supone un crecimiento del 62% en cuota de mercado respecto a 2024, año en el que la compañía cerró con un 8,8%, en un contexto marcado por la contracción del mercado y la incertidumbre regulatoria. Desde la compañía destacan que estos resultados responden a una combinación de producto diferencial, foco en el usuario y la consolidación de su red de distribución, lo que ha permitido a Velca crecer de forma sostenida incluso en un entorno de mercado adverso. El mercado de la moto eléctrica cerró 2025 con 6211 matriculaciones, unos números que, desde Velca, consideran mejorables y no hacen justicia al potencial del sector eléctrico de las dos ruedas.

Uno de los grandes impulsores del crecimiento de Velca en 2025 fue la debutante Velca Vortex, la primera custom eléctrica lanzada en España. Este modelo se convirtió en la motocicleta eléctrica de carretera más matriculada del país, dominando su subsegmento con más del 40% de cuota de mercado, un hito sin precedentes en la movilidad eléctrica sobre dos ruedas. Además, la Velca ONE repitió como la moto eléctrica de batería integrada más matriculada en España por tercer año consecutivo.

De cara a 2026, la firma prevé dar un nuevo salto de escala con el lanzamiento de su primera maxi scooter eléctrica, la Velca EON, un modelo que cuenta ya con más de 200 reservas antes de su llegada al mercado. La compañía confía en que esta nueva moto junto a la Nude, su apuesta naked, le permitan alcanzar el liderazgo del mercado eléctrico en canal particular en 2026.

Por otro lado, el CEO de Velca, Emilio Froján, traslada una visión crítica sobre el entorno actual del sector: “Lamentamos la falta de una infraestructura de recarga adecuada para motocicletas eléctricas y la ineficiencia en la gestión de las ayudas públicas. La falta de decisión y claridad política están lastrando el desarrollo del mercado y la adopción de la movilidad eléctrica ligera en España.” Froján señala también que “Los resultados demuestran que existe demanda por motos eléctricas de altas prestaciones y que el producto es muy fiable, pero el sector necesita un marco más estable y coherente para poder desplegar todo su potencial.”

Con este cierre de ejercicio, Velca refuerza su posicionamiento como marca española líder en crecimiento dentro de la moto eléctrica, y encara 2026 con una hoja de ruta centrada en ampliar cuota, crecer en facturación y seguir liderando la agenda de la movilidad urbana.