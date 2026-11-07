Directo | Expertos internacionales debaten en el Foro La Región sobre longevidad y envejecimiento saludable

La longevidad y el envejecimiento saludable centran este sábado, 7 de noviembre, una jornada de debate y divulgación científica en Ourense. El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge la I Jornada Internacional de Longevidad, un nuevo encuentro del Foro La Región que reunirá a especialistas de distintos ámbitos para analizar por qué se vive más en Galicia y qué factores permiten prolongar la vida en mejores condiciones.

La iniciativa, bajo el lema "Una mirada a la ciencia de vivir más y mejor", contará con dos mesas de debate y una ponencia de cierre en las que participarán profesionales de la medicina, la nutrición, la investigación y la divulgación científica.

La primera mesa, titulada "Evidencias científicas sobre la longevidad. ¿Por qué se vive más en Galicia?", estará moderada por Pilar Rodríguez Ledo. En ella intervendrán Pablo García Vivanco, farmacéutico y dietista-nutricionista; Alberto Cepeda Sáez, catedrático de Nutrición y Bromatología; Roberto Fernández Álvarez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; Graciela Varela, especialista en Nutrición Clínica, y Ana Díaz Cortés, experta en deterioro cognitivo y longevidad.

A continuación, la segunda mesa pondrá el foco en la aplicación práctica de los conocimientos científicos. Bajo el título "Del conocimiento a la práctica: cómo favorecer una vida más larga y saludable", estará moderada por Cristina Conde Rodríguez y contará con las aportaciones de Manuel Fernández Muinelo, especialista en Medicina Interna; José María Faílde Garrido, presidente de SGXX; Dolores Fernández Marcos, directora médica del Grupo Caldaria, y Ana Canelada, especialista en periodismo científico.

La jornada concluirá con la ponencia "La longevidad en la era de las ciencias ómicas y de la medicina personalizada", a cargo de Antonio Salas Ellacuriaga, catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela, y Julio Ancochea Bermúdez, presidente de ASOMEGA.

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