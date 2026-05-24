ABUSO SEXUAL A MENORES
Un detenido en Vilagarcía de Arousa acusado de agredir sexualmente a un menor
ABUSO SEXUAL A MENORES
La Policía Nacional ha procedido a la detención de un varón en la zona TIR del concello de Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra, acusado de una agresión sexual a un menor de edad.
Tal y como informó la Policía local, el origen de la detención habría estado en una pelea en un complejo de ocio nocturno de la localidad.
La Policía Nacional está investigando en estos momentos los hechos para poder esclarecer lo acontecido.
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