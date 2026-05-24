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Un detenido en Vilagarcía de Arousa acusado de agredir sexualmente a un menor

ABUSO SEXUAL A MENORES

La Policía Nacional investiga a un varón de Vilagarcía de Arousa acusado de abuso sexual a un menor de edad tras una reyerta en una zona de ocio nocturno

Imagen aérea del puerto de Vilagarcía de Arousa.
Imagen aérea del puerto de Vilagarcía de Arousa. | Europa Press

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un varón en la zona TIR del concello de Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra, acusado de una agresión sexual a un menor de edad.

Tal y como informó la Policía local, el origen de la detención habría estado en una pelea en un complejo de ocio nocturno de la localidad.

La Policía Nacional está investigando en estos momentos los hechos para poder esclarecer lo acontecido.

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