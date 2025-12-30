José Tomé oficializa su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo: "No pararé hasta saber qué hay detrás"

El Pazo de San Marcos ha acogido este martes el pleno extraordinario en el que José Tomé ha oficializado su renuncia a la Diputación, tal y como había anunciado tras conocerse las denuncias de acoso sexual el pasado 10 de diciembre.

Lo ha hecho sin la presencia de los diputados del BNG, que sí acudieron al pleno ordinario que se celebraba a continuación y que ya ha sido presidido por el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro. Así, Tomé no solo ha abandonado el cargo de presidente, sino que también ha pasado a ser concejal no adscrito, por lo que no dejará su acta de diputado, algo que continúa demandando el BNG.

Durante su intervención en el pleno extraordinario, José Tomé ha vuelto a reiterar su inocencia y ha manifestado que "a día de hoy" no conoce el contenido de las denuncias, lo que le ha provocado una "situación de indefensión" en la que, ha insistido, no se ha respetado la "presunción de inocencia". El exmandatario ha recordado que no hay denuncia formal en los juzgados "solo una comunicación por parte de la afectada en los cauces internos del partido y es falsa".

Tras mostrar su agradecimiento al personal de la institución provincial, el hasta ahora presidente de la Diputación ha lamentado que "el daño ya está hecho", en "lo político, lo familiar y lo social". "Ya no tiene vuelta atrás, pero quien nada hizo nada tiene que temer", ha concluido. Además, ha asegurado que todo lo ocurrido "obedece a cuestiones políticas supraprovinciales", donde, ha añadido, él "no era el único ni el objetivo principal".

Para concluir, Tomé, que se ha mostrado emocionado en varios momentos de su intervención, ha trasladado tres afirmaciones "con rotundidad": "Soy inocente, la presunta denuncia es falsa y no parará hasta descubrir qué es lo que hay detrás".

El PP demanda la salida de García Porto

Antes de hacerse efectiva la renuncia de Tomé, el portavoz popular, Antonio Ameijide, ha insistido en declaraciones a los medios en los pasillos de la Diputación en exigir también la salida de la portavoz socialista, Pilar García Porto, por "encubridora" y ha cuestionado al BNG si está dispuesto "a gobernar con esa mancha".

Allí, Ameijide ha reprochado que Tomé "quiere seguir controlando la Diputación desde la sombra" y ha aseverado que le gustaría "coherencia y dignidad" por parte del PSOE ante esta situación. En este punto, ha subrayado que "la solución" la tiene el BNG, que, en su opinión, debe decidir "si quiere seguir en una institución manchada por un presidente que no es digno de ella".

"Esta institución está manchada por dos personas, por el acosador, porque así lo llamó Besteiro, y por quien tapaba, la encubridora, la diputada que lo encubrió. Si no se elimina de la ecuación quien acosó y quien encubrió, la institución seguirá manchada", ha manifestado.

Por todo ello, ha insistido en que cualquier acuerdo entre BNG y PSOE "estará manchado" y ha exigido al BNG ser "coherente y contundente" y decidir si "está dispuesto a gobernar con esa mancha, apoyado por un presunto acosador sexual". "Hoy veremos si eligen feminismo o pisar moqueta", ha censurado.

El PSOE defiende su actuación

También ha atendido a los medios antes del pleno extraordinario la portavoz socialista, Pilar García Porto, que ha vuelto a insistir en que los socialistas hicieron "todo cuanto estaba" en sus manos "desde el primer momento". "Se atendió, se escuchó a la presunta denunciante, que hablaba por una tercera persona, sin haber denuncias, por lo tanto no tuvimos conocimiento de las mismas hasta la emisión del programa de televisión", ha relatado.

Una vez conocida la denuncia a través del canal interno del PSOE, ha continuado García Porto, "automáticamente desde la dirección del PSdeG se actuó con contundencia, agilidad y rapidez". Además, ha asegurado que la gestora del partido en Lugo está funcionando "con total normalidad" y "todos los órganos del partido y agrupaciones están perfectamente atendidas".

El BNG rechaza las "actitudes de acoso"

El portavoz del BNG, Efrén Castro, ha avanzado en los pasillos de la institución provincial que los nacionalistas votarán a favor de la reprobación de Tomé por las "actitudes de acoso", pero ha rechazado la reprobación a García Porto avanzada por Ameijide. "Puede decir lo que quiera, pero el texto de la moción no la cita, así que cada uno puede interpretarlo como quiera. A quien hay que reprobar es a los acosadores. Es errar el tiro", ha recalcado.

Una crisis que se inició el 10 de diciembre

El ya expresidente presentó por registro su renuncia al cargo el 12 de diciembre, tras una tensa junta de gobierno en la que se negaron a asistir los dos diputados del BNG y que abandonó el socialista Xosé María Arias, alcalde de Castroverde, y uno de los impulsores de la candidatura alternativa a Tomé para la presidencia del partido.

El también alcalde de Monforte ya había anunciado el miércoles anterior su intención de dimitir del cargo de presidente, horas después de que un programa de televisión hiciera públicas las acusaciones.

Tomé, que siempre reiteró su inocencia y la "indefensión" que le provocaba la situación, también abandonó el puesto de secretario provincial y anunció su intención de seguir como diputado no adscrito, "para no hacer daño a su partido", con el que afirmó que mantiene y mantendrá la sintonía de voto.

En funciones hasta el 14 de enero

Con la renuncia oficial, el mando pasa a estar en manos del vicepresidente, el nacionalista Efrén Castro, hasta el 14 de enero, cuando está prevista una nueva sesión para elegir al nuevo presidente.

Mientras se perfilan posiciones para el pleno, todavía no hay una confirmación oficial de quien presidirá la Diputación en el año y medio que falta para agotar la legislatura. Se barajan tres nombres, Carmela López, alcaldesa de Burela; Fran Cajoto, alcalde de Foz, y Pablo Rivera, colaborador de Tomé y concejal en Láncara.

Sin un nombre definitivo, la gestora escogida por el PSOE, presidida por el rabadense Angel Luis Lago Lage, sigue trabajando en silencio sobre el futuro inmediato de la institución y también con el objetivo principal de diseñar un PSOE que acuda reforzado a los próximos comicios.