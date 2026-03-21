Al menos 14 muertos y casi 60 heridos en un incendio en Corea del Sur

Al menos 14 personas han fallecido y 58 han resultado heridas de diversa consideración tras incendiarse una fábrica de componentes para la automoción en la ciudad de Daejeon, ubicada en el centro de Corea del Sur.

En el momento en que se desencadenó el fuego, en el interior de la fábrica se encontraban un total de 170 trabajadores.

Por ahora se desconocen las causas del suceso, pero el incendio parece haberse propagado rápidamente, y los testigos citados por la agencia de noticias surcoreana Yonhap han informado de que una explosión.

Los bomberos sospechan que los residuos de aceite y el polvo acumulado dentro de la fábrica contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.