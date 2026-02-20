Francia cierra 2025 como líder turístico mundial con 102 millones de visitantes

Francia recibió la llegada de 102 millones de visitantes durante el año 2025, un 2% más que el año anterior, de modo que se consolida como líder del turismo mundial por delante de España, que rozó los 97 millones de turistas internacionales tras un crecimiento del 3,2%.

Junto a este dato récord, el ministro de turismo de Francia, Serge Papin, ha destacado el empuje económico que supone. Un total de 77.500 millones de euros en concepto de ingresos turísticos —es decir, un 9% más de lo registrado el ejercicio precedente— que ha venido acompañado de un saldo positivo de la balanza de pagos de 20.100 millones de euros. Con la vista puesta en 2030, como ha confirmado, el reto galo pasa por alcanzar los 100.000 millones de euros en ingresos procedentes de los visitantes.

De ellos, los europeos han aumentado un 5% sus pernoctaciones en el país, si bien en el caso de los estadounidenses el crecimiento llega al 10%.

En cuanto al arranque de este año, se presenta "prometedor", ya que se observa un importante aumento de las reservas aéreas a tres meses vista en relación con los datos de 2024.