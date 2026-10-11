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Aurora Bernárdez, la musa ourensana de Julio Cortázar
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Aurora Bernárdez (Buenos Aires, 23 de febrero de 1920 – París, 8 de noviembre de 2014) fue una destacada traductora y escritora argentina. Hija de los emigrantes gallegos Francisco Bernárdez y Dolores Nóvoa —cuyos orígenes familiares en la provincia de Ourense se sitúan entre el municipio de Maside y la comarca de O Carballiño—, creció en un entorno profundamente marcado por la cultura galaica.
Entre sus medio hermanos figuraba el reconocido poeta y ensayista Francisco Luis Bernárdez, destacado por su activa vinculación con el galleguismo bonaerense y por proyectar en su obra literaria un hondo lirismo e identidad con la tierra de sus padres.
De niña, Aurora residió varios años de su infancia en Lugo, y tras retornar a Buenos Aires se graduó como licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. En 1948 conoció a Julio Cortázar, con quien estableció una intensa complicidad intelectual y afectiva que la llevaría a reunirse con él en París a finales de 1952 y a contraer matrimonio en agosto de 1953. Durante años compartieron una vida dedicada a la literatura y al trabajo como traductores e intérpretes para la Unesco.
De hecho, Bernárdez fue la primera lectora y crítica de obras clave como Rayuela, además de colaborar en fundamentales versiones al castellano, como su célebre traducción de las obras completas en prosa de Edgar Allan Poe.
En el verano de 1956, motivados por el deseo de reencontrarse con los orígenes de Aurora y recorrer los paisajes de su infancia, la pareja realizó un recordado viaje por Galicia a bordo de una Vespa con sidecar. Este itinerario por Santiago de Compostela, Pontevedra, las Rías Baixas y las tierras ourensanas causó una enorme fascinación en Julio Cortázar, como dejó constancia en las cartas enviadas a su amigo Eduardo Jonquières: «Un país hermosísimo, que de verdad vale la pena conocer, donde todo es verde y donde la piedra parece viva».
El escritor argentino quedó tan cautivado por la arquitectura popular, las brumas, el mar y los cruceiros gallegos, que llegó a integrar esa atmósfera mística y la singular vivencia del tiempo en su imaginario personal.
Tras su separación formal en la década de 1960, Cortázar y Bernárdez mantuvieron una ininterrumpida amistad y complicidad hasta la muerte del escritor en 1984. Como su heredera universal y albacea, Aurora Bernárdez consagró sus últimos años a la conservación, edición de inéditos y gestión del legado literario del autor.
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