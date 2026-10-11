Aurora Bernárdez, la musa ourensana de Julio Cortázar

Aurora Bernárdez (Buenos Aires, 23 de febrero de 1920 – París, 8 de noviembre de 2014) fue una destacada traductora y escritora argentina. Hija de los emigrantes gallegos Francisco Bernárdez y Dolores Nóvoa —cuyos orígenes familiares en la provincia de Ourense se sitúan entre el municipio de Maside y la comarca de O Carballiño—, creció en un entorno profundamente marcado por la cultura galaica.

Entre sus medio hermanos figuraba el reconocido poeta y ensayista Francisco Luis Bernárdez, destacado por su activa vinculación con el galleguismo bonaerense y por proyectar en su obra literaria un hondo lirismo e identidad con la tierra de sus padres.

Aurora Bernárdez | Archivo personal de Lois Pérez Leira

De niña, Aurora residió varios años de su infancia en Lugo, y tras retornar a Buenos Aires se graduó como licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. En 1948 conoció a Julio Cortázar, con quien estableció una intensa complicidad intelectual y afectiva que la llevaría a reunirse con él en París a finales de 1952 y a contraer matrimonio en agosto de 1953. Durante años compartieron una vida dedicada a la literatura y al trabajo como traductores e intérpretes para la Unesco.

De hecho, Bernárdez fue la primera lectora y crítica de obras clave como Rayuela, además de colaborar en fundamentales versiones al castellano, como su célebre traducción de las obras completas en prosa de Edgar Allan Poe.

Aurora Bernárdez | Archivo personal de Lois Pérez Leira

En el verano de 1956, motivados por el deseo de reencontrarse con los orígenes de Aurora y recorrer los paisajes de su infancia, la pareja realizó un recordado viaje por Galicia a bordo de una Vespa con sidecar. Este itinerario por Santiago de Compostela, Pontevedra, las Rías Baixas y las tierras ourensanas causó una enorme fascinación en Julio Cortázar, como dejó constancia en las cartas enviadas a su amigo Eduardo Jonquières: «Un país hermosísimo, que de verdad vale la pena conocer, donde todo es verde y donde la piedra parece viva».

El escritor argentino quedó tan cautivado por la arquitectura popular, las brumas, el mar y los cruceiros gallegos, que llegó a integrar esa atmósfera mística y la singular vivencia del tiempo en su imaginario personal.

Aurora Bernárdez | Archivo personal de Lois Pérez Leira

Tras su separación formal en la década de 1960, Cortázar y Bernárdez mantuvieron una ininterrumpida amistad y complicidad hasta la muerte del escritor en 1984. Como su heredera universal y albacea, Aurora Bernárdez consagró sus últimos años a la conservación, edición de inéditos y gestión del legado literario del autor.