Marta Ortega: "No queremos ser una marca de lujo. Las cosas bonitas no deberían estar reservadas solo a unos pocos"

Marta Ortega tiene claro qué rumbo quiere imprimirle a Zara, el buque insignia de Inditex, el grupo que preside desde 2022. "No queremos ser una marca de lujo. Es un sector admirable y nos inspira muchísimo a todos, pero no queremos cambiar la esencia de Zara", ha desvelado, antes de anticipar que su objetivo pasa por "ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible" desde el convencimiento de que "las cosas bonitas no deberían estar reservadas solo a unos pocos".

De este modo, en una entrevista con Vogue, la hija del fundador de Inditex ha zanjado cualquier especulación relacionada con un nuevo enfoque para la tienda a raíz de su decisión de impulsar colaboraciones con grandes nombres de la cultura y la moda. Steven Meisel, Vincent Van Duysen, Marisa Berenson, Luca Guadagnino, John Galliano o, más recientemente, Bad Bunny, son algunos de los iconos que han contribuido a elevar el estatus creativo y la imagen de marca de Zara a través de alianzas estratégicas.

"Las cosas bonitas y bien diseñadas no deberían estar reservadas solo a unos pocos", ha reiterado Marta Ortega, para quien "la clase social no tiene nada que ver con el estilo".

Modelo Inditex

Además, ha explicado que el modelo de la compañía está "enfocado totalmente a la demanda". "La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo. Menos del 1% del producto se queda sin vender: no realizamos grandes tiradas que no funcionan y que luego hay que almacenar en una nave", ha detallado, para desechar así que su modelo de negocio pueda considerarse como fast fashion. "Es probablemente lo más sostenible que tenemos", ha recalcado.

En cuanto a la organización del trabajo, ha aseverado también que se trata de una empresa "muy plana", que no cuenta con muchos cargos. "Somos una empresa enorme, pero desde dentro no se siente así. Al final formamos una gran familia y creo que ahí radica la magia", ha añadido, no sin reivindicar el carácter gallego de Inditex. De hecho, también para ella supone "un privilegio" seguir viviendo en A Coruña, ya que le permite mantener cerca a su familia, según ella misma ha confesado a la revista.

Al hilo de ello, ha desvelado que vive como un "orgullo" el poder seguir los pasos de su padre, Amancio Ortega, que acaba de cumplir 90 años. "No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás", ha subrayado, al tiempo que ha mostrado su satisfacción por la situación que está atravesando. "Siento que estoy en un gran momento vital. Hago un trabajo con el que disfruto cada día y comparto jornada con profesionales increíbles. Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme. Y no solo de mis hijos, sino de toda mi familia, que me ayuda una barbaridad", ha confesado.

Importancia de la moda

Respecto a la moda, Marta Ortega ha explicado que se trata de un "lenguaje compartido", en la medida en que "la forma en que lo hablas es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras". "Siento un respeto absoluto por el trabajo de los diseñadores: soy clienta y admiradora de muchos de ellos", ha asegurado.

"La moda está presente en la vida de millones de personas cada día. Es nuestra carta de presentación ante el mundo. Canaliza una creatividad inmensa y exige una enorme sensibilidad. Y puede ser maravillosa si la hacemos bien", ha concluido.