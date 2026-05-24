Trump afirma que no cerrará un pacto precipitado con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán avanzan de forma “ordenada y constructiva” hacia un posible acuerdo de principios para poner fin al conflicto entre ambos países y reabrir el estrecho de Ormuz, aunque advirtió de que no firmará un pacto “a todo correr” y mantendrá el bloqueo estadounidense sobre la zona hasta que el acuerdo quede cerrado, certificado y firmado.

Trump afirmó que “el tiempo está de nuestra parte” y señaló que ambas partes deben “tomarse su tiempo y hacerlo bien”. Además, insistió en que Irán no puede desarrollar ni adquirir armas nucleares y defendió que cualquier pacto será “mucho mejor” que el alcanzado durante la presidencia de Barack Obama. El mandatario estadounidense aseguró también que la relación entre Washington y Teherán se está volviendo “mucho más profesional y productiva” y deslizó incluso la posibilidad de que Irán pueda incorporarse algún día a los Acuerdos de Abraham.

El desbloque del estrecho, a la espera Diferentes medios apuntaron ayer a un posible principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para rebajar la tensión en Oriente Próximo y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de petróleo y gas. Según las filtraciones publicadas por The New York Times, el borrador incluiría el compromiso iraní de levantar el bloqueo sobre Ormuz y desprenderse de sus reservas de uranio altamente enriquecido. A cambio, Estados Unidos pondría fin al bloqueo sobre los puertos iraníes y abriría una nueva fase de negociaciones centrada en el programa nuclear de Teherán, con un plazo inicial de entre 30 y 60 días. El texto del acuerdo sería solo un marco preliminar y dejaría pendientes cuestiones sensibles como el control del uranio enriquecido o las garantías a largo plazo sobre la actividad nuclear iraní.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que cualquier acuerdo deberá contar con la autorización del líder supremo, Mojtaba Jamenei, y recalcó que el país no renunciará a su derecho a desarrollar tecnología nuclear, aunque reiteró que Irán está dispuesto a ofrecer garantías de que no busca fabricar armas atómicas. Pezeshkian defendió que los negociadores iraníes no cederán “la dignidad ni el orgullo” del país y aseguró que Irán busca “la paz” y no pretende desestabilizar la región. También pidió unidad a todas las instituciones iraníes para respaldar las decisiones diplomáticas bajo la dirección del líder supremo.

Mientras, el asesor del líder supremo Mohsen Rezaei advirtió de que Irán podría abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear como respuesta a las “continuas amenazas” y amenazó con una respuesta “firme y sin precedentes”