MAYORÍA LATINA
O Carballiño busca regularizar a los migrantes
El Concello de O Carballiño ya extendió casi 150 certificados de vulnerabilidad a migrantes empadronados en el municipio, en el marco del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central. La concelleira de Servizos Sociais, Silvia Baranda, destacó que “temos un volume de traballo importante, levamos preto de 150 certificados e a previsión é que siga aumentando nas próximas semanas”.
Desde el Concello explican que el área de Servizos Sociais recibe diariamente a numerosas personas en situación irregular con padrón en el municipio, una circunstancia que se está dando en numerosos municipios. Allí acuden para solicitar el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos necesarios para la regularización de personas extranjeras.
Dos mil de los quince mil habitantes del concello son extranjeros, o lo que es lo mismo, un 13 % de la población
En O Carballiño, resaltó Baranda, unos 2.000 de los 15.000 empadronados totales son población extranjera, es decir, alrededor del 13%. “Estas cifras dan conta de que no Carballiño recibimos moita xente e, grazas ao Real Decreto, agora todas estas persoas van poder traballar nun momento no que se precisa man de obra en sectores como a hostalaría ou a atención a maiores”, añadió la titular de Servizos Sociais.
Respecto a la entrega de certificados según su nacionalidad, sobresalen países sudamericanos como Colombia, Venezuela, Perú o Nicaragua, aunque también se encuentran solicitantes de países africanos como Argelia. “Estamos colaborando co Ministerio para que todas as persoas que queiran traballar poidan facelo”, comentó Baranda.
En este sentido, la edila recordó las dificultades de buena parte de los migrantes para regularizar su situación administrativa antes de la entrada en vigor del Real Decreto: “Moita xente non daba conseguido cita na Subdelegación do Goberno para tramitar os papeis necesarios e non podía traballar aínda que quixese”.
